A főszervező, Stieber József köszöntötte a megjelenteket – a korábbi Haladás-focista mindenkinek a telefonszámát felkutatta, mindenkit személyesen hívott meg az összetartásra. A keret zöme meg is jelent a Kispityerben. Majd Dobány Lajos, a csapat egykori játékosa, a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Vármegyei Igazgatóságának igazgatója emlékplakettel lepte meg a társaságot – kifejezve ezzel az MLSZ, illetve a vasi igazgatóság megbecsülését.

Még nem is került az asztalra az ebéd, de a sztorik már sokasodtak. Előkerültek a korabeli újságcikkek, a fekete-fehér fényképek, de még egy érmet is meg lehetett csodálni – a régi képeken jókat derültek az egykori futballisták. Néhány adat, eredmény azonban a múlt homályába veszett. Abban nagy volt az egyetértés, hogy a régió küzdelmeit biztosan nyerte a vasi gárda. A budapesti döntő, a csoportkör történéseit azonban nem sikerült „megfejteni” – az viszont biztos, hogy a döntőben mindkét gólt Horváth Zoltán szerezte, sőt, még a saját 11-esét is helyére küldte.

– Három évig voltam ennek a 16-18 éves srácokat felvonultató csapatnak a kapitánya, megtisztelő feladat volt – mondta Horváth Lajos, az egykori kapus Kaposvárról érkezett az ünnepségre. – Rengeteg jó futballistával játszhattam együtt, közülük sokan eljutottak az NB I.-ig – de többen is eljuthattak volna! Jó ötlet volt ez a találkozó, hiszen az évek elszaladtak, régóta nem találkoztunk egymással – nem tagadom, kicsit meg is vagyok hatódva!