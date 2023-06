A bajnokcsapat névsora: Joó Balázs, Horváth Balázs, Bíró Zsolt, Szakos Gergő, Vadász Péter, Bíró Tamás, Varga Zoltán, Bíró Károly, Derdák Balázs, Tamás László, Piros Tamás, Csirkovics Lajos, Tanai Gábor, Ódor Tibor, Bíró Kornél, György Tibor, Tar Ferenc, Szélesi Róbert játékosok, Sziffer István edző.

A vendég Fradiban a tradícióknak megfelelően ezúttal is pályára léptek a KEK döntőben és a Bajnokok Ligájában szerepelt játékosok, továbbá bajnokok, kupagyőztesek gólkirályok is. A szurkolók többek közt személyesen találkozhattak Mucha Józseffel, Fischer Pállal, Bánki Józseffel, Józsi Györggyel, Igor Nyicsenkóval, Bojan Laziccsal s persze másokkal is. A Haladás két volt NB I-es játékosa, Stieber József és Németh József is megtisztelte a gálameccset.

A jubileumi mérkőzés alkalomhoz illően zajlott - sok néző előtt, kiváló hangulatban. A szurkolók a baráti, sportszerű és hangulatos mérkőzést elismerő tapssal jutalmazták. Az első félidőben még nem esett gól, azonban a második félidőben a Fradi háromszor is betalált a hazai kapuba, így vendégsikert született. A gálamérkőzést követően a két csapat együtt ünnepelt, egy jó hangulatú harmadik félidő keretén belül.