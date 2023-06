A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 22 éves, négyszeres felnőtt magyar bajnok bokszolója cseh és norvég rivális legyőzésével jutott a szerdai negyeddöntőbe – a holland Luna Amaro Beelooval csapott össze, és egyhangú pontozással győzött. Mivel a súlycsoportban négy párizsi kvótát osztanak ki, így Hámori sikerével megszerezte az ötkarikás kvalifikációt, egyúttal sporttörténelmet írt, mivel még nem szerepelt magyar női ökölvívó az olimpián.

– Ezért jöttünk, nagyon boldog és büszke vagyok – mondta Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület Lengyelországban tartózkodó vezetőedzője. – Nagyon nehéz eljutni az olimpiáig, Lucának pedig sikerült – alaposan megdolgozott érte, megérdemelte!

-Amióta elkezdtem bokszolni - 10 éve edzek keményen - azért dolgoztam, hogy egyszer ott lehessek egy olimpián, és ez most sikerült, ott leszek jövőre Párizsban! - fogalmazott Hámori Luca. - Elképesztő érzés, hihetetlenül boldog vagyok, nehezen is fogom fel, hogy mi történt velem. De ezért jöttünk Lengyelországba, az volt a fő célunk, hogy olimpiai kvótát szerezzünk! Most minden összejött, jól ment, meccsről meccsre jobban megy a boksz, sikerült a formaidőzítés, kiváló erőállapotban vagyok, és a sorsolás is kedvező volt. Ráadásul nem csak, hogy kijutottam Párizsba, egyben sporttörténelmet is írtam, hiszen még nem szerepelt magyar női ökölvívó az olimpián. Gyorsan rendeznem kell a gondolataimat, meg kell nyugodnom, mert ugyan a fő célunkat teljesítettük, de még nem ért véget az Európa Játékok - a dobogó tetejére akarok állni. Aztán majd, ha hazaértünk Lengyelországból, akkor fújok egyet, és egy kicsit kiélvezem a siker! - zárta szavait Hámori Luca!

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője bejegyzésében gratulált a kőszegi sportolónak: