Fölényes győzelemmel kezdett Makarskában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U15-ös csapata. Huszár Benjámin tanítványai a 2008/2009-es korosztályúak A csoportjában 26-1-re legyőzte a pozsonyi SKP Bratislava együttesét.

– Megtapasztaltuk a körülményeket, mit lehet és mit nem ezen a pályán. A csapat eltökélt és fegyelmezett, minél jobb eredményt szeretnénk elérni, de ennél csak keményebb meccseink lesznek – értékelte az első meccset Huszár Benjámin edző a klub hivatalos közösség oldalán. – Két fő esélyes is a csoportunkban található és nagyon kevés időnk lesz regenerálódásra, de mi szeretnénk ott lenni a legjobb négy között, amiért mindent megfogunk tenni – fogalmazott a tréner.

Az idősebbek között szereplő SZKKA U14 kapusainak remeklésével vette fel a kesztyűt a fizikálisan jóval magasabb és erősebb horvát ellenfelével, de négy góllal végül elveszítette az első meccsét a nemzetközi tornán. Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U14–Petason Vranjic 10-14.

A mérkőzések után az SZKKA csapatai közös tengerparti sétával kapcsolódtak és hangolódtak a soron következő kihívásokra.

Másnap az U15-ös alakulat két győzelemmel folytatta menetelését a makarskai nemzetközi utánpótlástornán, így eddigi három meccséből mindhármat megnyerve igencsak bizakodva várhatja a folytatást Horvátországban. 2008/2009-es korosztály, A csoport:

Szombathelyi KKA U15–RK Orkan (horvát) 29-15,

Szombathelyi KKA U15–RK Izola (szlovén) 21-18.

– Örülök, hogy az első meccsen a csapat új tagjai meghálálva a bizalmat jól szálltak be a játékba – nyilatkozta az SZKKA hivatalos közösségi oldalának az U15-ös gárda edzője, Huszár Benjámin. – A szlovén csapat ellen aztán egy verekedős, küzdelmes mérkőzésen tudtunk nyerni, de szükségünk is volt már egy ilyen éles találkozóra. Tudtunk pihentetni is a folytatásra, így végül megvalósult, amit szerettünk volna. Ez a győzelem nagy löketet adhat a folytatásra – értékelt a tréner.

Az idősebbek között szereplő U14-es együttes is megszerezte első győzelmét a horvát tengerparton: Horváth Konrád tanítványai magabiztos, 28-11-es sikert arattak a litván Alytaus felett, majd egy rendkívül szoros összecsapáson 22-20-re alulmaradtak az osztrák Hypo-val szemben a 2008/2009-es korosztály B csoportjában.