Óriási csatában maradt alul a Pécsi VSK-Veolia az NKA Pécs ellen az előző szezonban a NB I. B Piros csoportjának bajnoki döntőjében, így a PVSK nem tudta teljesíteni az idény elején kitűzött legfőbb célját, azaz az élvonalba való visszajutást. A másodosztályban ragadt baranyai gárda hivatalos honlapján jelentette be, hogy a Falcoval egykor bajnoki címet szerző Szrecsko Szekulovics irányítja jövőre is a PVSK-t.

– Az igazat megvallva nem is volt min gondolkodnom – szögezte le a pécsiek vezetőedzője, amikor a klub hivatalos honlapja arról kérdezte, nehéz döntés volt-e számára ez. – Elnök úrral egy előre mutató beszélgetéssel zártuk le az előző bajnokságot. Emellett pedig be kell vallanom, hogy becsületbeli ügynek is éreztem, hogy folytassam a munkát. Hiszen akárhogy is nézzük, az előző szezonban nem végeztem el azt a feladatot, amiért Pécsre érkeztem. Nyilván tudom, hogy ez nem kizárólag az én hibám, felelősségem volt, de nagyon szeretném meghálálni a szurkolóknak, a klubnak és a városnak azt, amit kaptam, és igenis vissza akarom vezetni az A csoportba a PVSK-t.

A szakmai stábunkban így is lesz változás, ugyanis az egykori szombathelyi közönségkedvenc, Andrija Csirics úgy döntött, hogy az új szezonra nem tér vissza a PVSK-hoz. Nagy csalódásként élte meg az előző szezon végét, így most egy kis időre van szüksége. Csiró az utóbbi években rengeteget tett a PVSK-ért, előbb a pályán, aztán utánpótlás-csapatánál, majd amikor nagy bajban voltak a felnőttek, az A csoportban, vezetőedzőként is.

A sokévnyi távollét után az egyesülethez tavaly nyáron visszatérő válogatott center, Tóth Norbert úgy döntött, hogy befejezi játékos pályafutását. Persze, ami valaminek a vége, az másvalaminek a kezdete is. Nem titok, a pécsiek vezetősége egy éve azzal a céllal is hozta vissza Norbit a PVSK-hoz, hogy az aktív játék után is marasztalja majd őt. Óriási tapasztalata, nyitott személyisége és intelligenciája, valamint a PVSK-hoz fűződő mély kapcsolata miatt ugyanis hosszú távon, a pályán kívül is nagy értéke lehet klubunknak.

Forrás: NS/Dömötör Csaba

Így aztán a Körmenden és Szombathelyen is megfordult válogatott center nem szakad el a kosárlabdától, sportigazgatóként folytatja a PVSK-nál.

– Nyilván, egy kosárlabdázót, amikor olyan korban van, mint én, már foglalkoztatja a gondolat, hogy még meddig játsszon – mondta Tóth Norbert a klub hivatalos portáljának. – Most egy olyan lehetőséget, egy olyan feladatot kínált számomra a PVSK, amelyben aktívan tudom kamatoztatni a kosárlabdában összegyűjtött tapasztalataimat az elmúlt 27 évből, illetve a PVSK-nál eltöltött 8 szezonomat. Sportigazgatóként én leszek a felnőtt csapat szakmai munkájának elsőszámú felelőse, az én dolgom a keret kialakítása, természetesen Szrecsko Szekuloviccsal és a vezetőséggel szoros együttműködésben. Eddig is csapatjátékos voltam és ezután is ilyen módon gondolkodom majd. Örülök, hogy Szrecsko a maradás mellett döntött, sok nagy csatát megéltünk már közösen. Évek óta jó a munkakapcsolatunk. Befejezetlen dolgunk van, amit együtt idén mindenképpen szeretnénk megcsinálni.