A 19 éves Hornyák Pannát a MOL Extraliga-címvédő HC DAC Dunaszerdahely együttesétől igazolták a szombathelyiek – jelentette be a klub hivatalos honlapja. A 180 centis fiatal átlövő kilencéves kora óta Dunaszerdahelyen nevelkedett és ismerkedett meg a kézilabda alapjaival. A DAC-nál töltött tíz éve alatt végigjárta a ranglétrát és 2021-ben bemutatkozhatott a felnőtt csapatban is, a mostani idényben nem csak a MOL Extraligában, hanem a szlovák pontvadászatban is bajnoki címet ünnepelhetett. A tehetséges játékos az utóbbi években a szlovák korosztályos válogatottakban is pályára lépett.

– Az egyetem mellett a legfontosabb tényező az volt számomra, hogy olyan helyre igazolhassak, ahol rengeteget tudok fejlődni és tanulni – fogalmazott a klub honlapjának az új fiatal igazolás, Hornyák Panna. – Szimpatikus a klub filozófiája, hogy a fiatal játékosokban látja a jövőt és hogy profi körülmények között folyik a munka. Szeretnék minél többet fejlődni és kihozni magamból a legtöbbet. Remélem, hogy sikerül felnőnöm a feladathoz és érdemben hozzájárulhatok a feljutáshoz. Hiszek benne, hogy kemény munkával és odaadással sikerülni fog közösen elérnünk a céljainkat.