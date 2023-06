Eredményes évet zárt az atlétika futó-ugró szakosztály. Minden területi versenyen a legjobb eredményekkel jutották tovább a SZoSI-sok az országos fordulókra. Továbbra is ez a cél, hogy a minőségi edzésmunkát a versenyeken kamatoztassák és a legjobbjukat nyújtsák a megmérettetés alkalmával a fiatalok. Edzőik időt nem kímélve minden szaktudásukkal próbálják kihozni a legjobbat tanítványaikból, legyen előttük lelki, vagy fizikai akadály.

Jutalmat kapott szorgalma és hozzáállása elismeréseként Takács Luca és Tóth Barnabás - mindketten kölyökatléták. Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesült Kovács Viktória. Viki céltudatos, sikerorientált, ennek köszönhetően U18-as válogatottba is bekerült idén. Elhivatottsága kiemelkedő. 2022-ben országos bajnok lett 300m gáton, szintén országos bajnok lett 300m gáton csapatban, válogatott. Pápai Nerinának elsődleges a tanulás, amit szerencsére jól össze tud egyeztetni a sporttal, ezt az eredményei is tükrözik. Később 800 m-en szeretne főként indulni. 2022-ben országos 2. helyezett lett 800m-en, szintén válogatott. Horváth Anna a tavalyi évben rendkívüli akaratával bekerült a válogatottba, és idén folytatta a szép eredmények sorát. 2022-ben országos 2. helyezett 1500m akadályon, ugyancsak válogatott. Pilling Alexandra országosan kiemelkedik korosztályából, munkabírása stabil mentális alapokon nyugszik. 2022-ben országos 6. többpróbában, 2023-ban fedett pályán, többpróbában országos 2. helyezett, a 4x75m váltóval országos bajnok lett. Flasch Viola 2023-ban a 4x75m-váltóval országos bajnoki címet szerzett, komoly tehetség. Fábián Boróka ebben az évben bemutatta, hogy igazán éretten tud versenyezni komoly tornákon is, remélhetőleg így folytatja a későbbiekben is. 2023-ban a 4x75m-váltóval országos bajnok lett. Zsirai Napsugár 2023-ban a 4x75m-váltóval szintén országos bajnok lett. Farkas Ármin 2023-ban a 4x75m-váltóval országos 3. helyezett lett, akárcsak Alexy Péter és Pilling Levente. Megbízhatóságuk, szorgalmuk miatt a váltó megbonthatatlan tagjai. Nagy Gergő jelenleg 300m-en és 80m-en is toronymagasan vezeti az országos ranglistát, ha a munkát így folytatja nagyon sokra viheti. 2023-ban a 4x75m-váltó tagjaként ő is országos 3. helyezett lett. Standi Bence tehetsége megkérdőjelezhetetlen, emellé hatalmas munkabírás és szorgalom párosul. Sajnos ebben az évben sérülések, betegségek nehezítették felkészülését, de ezek nem törték meg. 2022-ben 300m-en 8. helyezettként végzett szabadtéren, 2023-ban fedettpályán 60m-en országos 5. helyezett, 300m-en pedig 8. helyezett lett. Fábián Napsugár nehezen találta a helyét az atlétika pályán, a 2022-es szezon végére azonban egy teljesen új arcát mutatta, amellyel pozitív csalódást keltett edzőiben. 2022-ben országos bajnok lett 300m gáton csapatban, az összetett országos bajnokságon 6. helyezettként, magasugrásban 8. helyezettként zárt. Sákovics Janka tehetsége gyermekkora óta szembetűnő, mégis csak az elmúlt évben találta meg azt a motivációját a sportban, amelyért minden energiájával dolgozik. Idén már U18-as válogatott. Fényes jövő állhat előtte. 2022-ben országos bajnok lett 300m gáton csapatban, 300m-en pedig országos 8. A szakosztály edzői. Barcza Bence, Horváth Loretta, Lengyák György. A szakosztály vezetője: Kamarás Ákos.

Az atlétika dobó szakágának kitüntetettjeit Németh László méltatta.

- Kezdő tehetségeknek mondom, hogy sokan vagytok, akiben sok lehetőség kínálkozik a dobásokban, de csak kemény, izzadságos munkával tudjátok előhívni a kalapból. Nagyon bízunk bennetek, ragadjátok meg a lehetőségeket. Minden edző ezért harcol értetek. Sok sikert kívánunk!

A kitüntetettek: Vajda Laura, Seres Tiana, Lendvai Zsaklin, Török Dorina, Komláti-Takács Csenge, Osztermann Gréti, Tóth Elina, Nagy Mirabella, Papp Zsombor, Molnár Marcell, Varga Bendegúz, Kerekes Noel,

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesült Seper Zsófia (2009), aki U14-es összetett OB 2. helyezett (C/2 variáció), a Téli OB-n kalapácsvetésben 3. helyen végzett 41,80-nal. Szabados Ráhel (2008) a Téli OB-n kalapácsvetésben 1. lett 57,25 m-rel, a Nyári OB-n 2. helyen zárt 54,56 m-rel, a Téli OB-n pedig diszkoszvetésben 4. helyen zárt 29,14 m-rel. Polyák Lora (2009) sokra vihetné a dobásokban, csak győzze le saját magát, így biztos sikeres lesz. Eredményei: Téli OB kalapácsvetés 3. hely, Nyári OB kalapácsvetés 6. hely 39,95 m-en. Márfi Jázmin a Téli OB-n kalapácsvetésben 5. helyen végzett 35,25 m-rel, a Csapat OB-n pedig 2. lett. Porpáczy Árpád az U14-es összetett OB (C/2 variáció) 2. helyen zárt, a Téli OB-n kalapácsvetésben 4. helyezett lett 45,16 m-en. Horváth Erik az U16-os OB-n kalapácsvetésben 4. helyen zárt 53,27 m-en, a Téli OB-n pedig 3. lett. Zimmer Bendegúz kellemes meglepetés, látszik a fejlődésén, hogy jó úton jár. Eredményei: kalapácsvetés 3. hely 53,52 m, Téli OB kalapácsvetés 1. hely, 55,58 m. Tóth Noel tipikus ellenálló, egyre jobban látni lehet benne az akarást. Eredményei: Téli OB kalapácsvetés 3. hely 50,29 m.

Magyar bajnoki eredmények csapatban:

1. Leány csapat 1. helyezés U16 Ügyességi Csapat OB kalapácsvetés: Szabados Ráhel, Polyák Lora, Seper Zsófia, Norcen Nóra

2. Leány csapat 2. helyezés U16 Ügyességi Csapat OB diszkoszvetés: Polyák Lora, Szabados Ráhel, Márfi Jázmin, Norcen Nóra

3. Fiú csapat 2. helyezés U16 Ügyességi Csapat OB kalapácsvetés: Horváth Erik, Zimmer Bendegúz, Windisch Dávid, Buús Benedek.

Edzők: Kiss Szilárd, Gubián Tamás, Csercsics Richárd, Németh László.

A korcsolya szakosztály sportolói az idei évben is rengeteg hazai és külföldi versenyen indultak, szép számmal gyűjtögetve az érmeket. Európa kupákon, többek között Németországban és Ausztriában, valamint az összes hazai megmérettetésen részt vettek. A szombathelyi korisok nagypályás gyorskorcsolya versenyeken is elindulnak, követve Bejczi Botondot, aki a nagypályás gyorskorcsolya válogatott tagja. Edzők: Tóth Attila és Vargyas Krisztina. Jutalmat kapott szorgalma és hozzáállása elismeréseként Gráczer Fanni, Vági Réka és Németh Hajnal.

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesült:

Szabó Laura: idén már közel áll hozzá, hogy válogatott legyen. Ebben kitartása és akarata segíthet Bár a 2022-es évben sérülés nehezítette céljai elérését, mégsem adta fel soha! Junior OB 5.

Ress Lolita: Loli a 2022-es év egyedüli sportiskolás EB résztvevője. Nagy akarata és elszántsággal jutott idáig.Junior OB-n 2.Európa Bajnoki 14.

Boros Flóra: A TEHETSÉG! Biztos, hogy előbb-utóbb válogatott lesz, sokkal többre képes, mint hiszi! Junior OB 1. Európa Kupa Wörgl összetett 3.

Szélinger Benjamin: Az "Aranygeneráció" utolsó tagja! A család támogatásával vált egy a sportért bármire képes korcsolyázóvá. A 2022-es év legjobb magyar junior férfi görkorcsolyázója!

Junior OB összetett 2. Felnőtt OB 1000, 3000 pont és 5000m elimináció 3. helyezettje, összetett 4. Európa Kupa Wörgl 8.

Kosárlabda szakosztály - U11-es leány csapat. Edző: Börzsönyi Judit.

Az elmúlt évekhez képest sikerült tömegbázisukat növelni, 6-8 éves kislányok is edzenek a csapattal. A nagy korkülönbség ellenére szorgalmas, jó közösség alakult ki, támogató szülői háttérrel. A csapat meghatározó játékosai az U12-es korosztállyal edzenek, ők a gyermek bajnokságban is szerephez jutnak. A bajnokságban nyújtott teljesítményük alapján eljutottak az észak-nyugati régiós jamboreera, ahol 3. helyezést értek el.

Feltörekvő kategória:

Tóth Kíra Boglárka: Edzésmunkája példaértékű, sportága iránt elkötelezett. Nem csak korosztályának, de az U12 csapatnak is meghatározó játékosa.

Versenyhelyzetben a maximumot nyújtja, ez nem csak a dobott pontokban, de a védekezésben is megmutatkozik. Teljesítménye elismeréseként a serdülő korosztály edzésein is részt vesz.

Nagy Fanni: Egyenletes, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt minden mérkőzésen. Munkához való hozzáállása példamutató, társaihoz való viszonya a csapatépítés szempontjából követendő példa. Kisebb csapattársait segíti, szorgalmas, kötelességtudó, kitartó és fegyelmezett játékos.

U12-es leány csapat. Edző: Wothné Edelényi Edina. Szeptemberben 18 fővel kezdte meg a csapat a közös munkát. Sok fiatal játékos csatlakozott a kerethez, akik szépen beilleszkedtek a csapatba. A tagok nagy lelkesedéssel és elszántan dolgoznak. Edzéseken, versenyeken lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák kitartásukat, önfegyelmüket, társaikkal kialakított jó együttműködésüket. Mindannyian igyekeznek tudásuk legjavát nyújtani. A szülők mindenben támogatják munkánkat, a vidéki mérkőzésekre is mindig elkísérik a csapatot. Legtöbb mérkőzésen fiú csapatok ellen játszanak, ahol a fiúk fizikai fölénye ellenére is nyernek mérkőzéseket.

Feltörekvő kategória:

Sávoly Szofi, Bíró Dóra - Edzésmunkájuk, magatartásuk, szorgalmuk, küzdeni akarásuk példaértékű. Az edzésekről csak indokolt esetben hiányoznak. Mérkőzéseken fegyelmezettek, tudásuk legjavát nyújtják. Teljesítményük egyenletes, kiegyensúlyozott, ami nem csak a dobott pontokban, de a védekezésben is megmutatkozik. Társaikhoz való viszonyuk a csapatépítés szempontjából követendő példa. Az U14-es csapatban is letették már a névjegyüket. Ha ilyen szorgalommal, alázattal dolgoznak tovább szép jövő várhat rájuk.

U14 - Serdülő leány csapat. Edző: Vadász Gábor, Plózer Petra.

Bár a csapat a bajnokságban nem végzett túl jó helyen, de egyre jobban dolgoznak a lányok. Alapvető hiányosságokkal küzdött a gárda a szezon elején, de a végére összeállt egy jó játékkép. 6 fővel kezdte a csapat a szezont, most 20 játékost figlalkoztat. Edzésmunkában, aktivitásban, harciasságban sokat fejlődtek a lányok. A válogatottság egyelőre távoli cél, viszont reális cél lehet majd egy-két lánynál pár év munka után.

Feltörekvő kategória:

Krajczár Emília: Több éve kosárlabdázik. Az edzésmunkája az egyik legjobb, kiemelkedő, példaértékű. Nyitott az új dolgokra, koncentrált, megbízható lány. Legjobb fizikai állóképességű játékos. Soproni képzőtáborban részt vett.

Németh Jázmin: Tíz hónapja kezdett kosárlabdázni a nulláról, előtte asztaliteniszezett. Nagyon jó érzékkel, nagyon sok labdát szerez. Az egyik motorja a csapatnak. Nagyon jól alkalmazkodik emberekhez és a helyzetekhez is. Kritikát elfogadja, és törekszik a változtatásra.

Az egyik legtöbbet fejlődött játékos Németh Gréta: Egy év "dobd a kosárra" a programból érkezett a csapathoz. Az egyik legnagyobb tehetség. Olyan dolgokat tud végrehajtani ösztönből, amit másnak tanítani sem lehet. Könnyen tanul, a kudarcot jól viseli. A csapat mókamestere. Az egyik legtöbbet fejlődött játékos.

U16 - Kadett leány csapat Edző: Bozó Patrícia.

Az U16-os leány csapatot 2022 augusztusában vette át Bozó Patrícia edző. A közös munkájuk nagyon jól indult. Az egész keret rendszeresen járt edzésre, ahol becsülettel elvégezték az edzésmunkát. Ahogy az iskolai programok, tanulások sűrűsödtek, úgy ritkultak meg az edzés látogatottságok. Az edzések hiánya nagyon rányomta a bélyegét a csapat teljesítményére. Mérkőzéseken voltak szép pillanatok, de sajnos az erőnlét hiánya kiütközött. Meghatározó játékosuk sérülése is hátráltatta az eredményes szereplést.

Feltörekvő kategória:

Kotnyek Emma: Emma a sérüléséig rendszeresen látogatta az edzéseket, maximális intenzitással végezte el a feladatokat. Mérkőzéseken az U16-os csapatot vitte a hátán, ponterősen, magabiztosan játszott. Jól szervezte, irányította a játékot. Egész évben az U18-as csapatot is erősítette, két bajnokságban játszott szép eredménnyel. Sajnos a tavaszi forduló kezdetén kulcscsonttörést szenvedett, így számára véget ért ott a bajnokság, hiányát érezte a csapat.

Seper Mira: Mira U14-es korosztályú játékos, de az U16-os bajnokságban játszott és az U16-os lányokkal edzett. Redszeresen járt edzésekre, ahol rendkívül szorgalmasan csinálta a gyakorlatokat és rengetget fejlődött az idei évben. Mira szorgalma, hozzáállása, alázata példaértékű lehet a többi lány számára is.

U18 - Junior leány csapat Edző: Hegyiné Szávai Beáta.

Az idei évet szűk kerettel kezdték, mivel négy játékos „öregedett” ki a korosztályból, ketten pedig abbahagyták a kosárlabdázást. Az alapozásuk jól sikerült, a meglévő játékosok rendszeresen és aktívan vettek részt az edzésmunkában. A regionális bajnokság első fordulójában 3 ponttal maradtak le a kiemelt bajnokságról, itt másodikak lettek. A 2. fordulóban minden mérkőzésüket megnyerték (8/8) és így a nyugati csoport bajnokai lettek. A Regionális Bajnokok Döntőjén a 2. helyet szerezték meg. Munkájukat sérülések is nehezítették. Az amúgy is szűkös keret így jelentősen lecsökkent, az eredményük ennek fényében még nagyobb. A lányok az egész bajnokság ideje alatt nagyon szorgalmasan edzettek, mindent megtettek a sikerért és a mérkőzéseken egymást segítve, igazi csapatteljesítményt nyújtottak. Feltörekvő kategória:

Sághi Boglárka: Bogi egy éve került a csapathoz, mert itt végzi a tanulmányait. Nagyon szorgalmas, képzett játékos, akire mindig számíthat a csapat. Edzésen és mérkőzéseken is vezéregyéniség, ponterős játékával és fáradhatatlan munkabírásával igazi nyerőember.

Eredics Nikolett: Nagyon szorgalmas és lelkiismeretes játékos. Edzéslátogatása nagyon jó, nem ismer lehetetlent. Mérkőzéseken szívvel-lélekkel a csapat mellett áll. Sokat javult az elmúlt évben technikailag és mentálisan egyaránt. Ha kosárlabdáról van szó, minden mást félretesz.

U14 serdülő csapat. Edző: Mészáros Máté, Bakon Csaba.

A csapat egész évben kiemelkedően dolgozott. Minden játékos hatalmas fejlődésen ment keresztül, sportszakmai és emberi értelemben is. Sajnos a szezon során több súlyos sérüléssel is meg kellett küzdeniük, de összességében elmondható, hogy két meghatározó játékosuk hiányát elbírva tudtak országos 10. helyezést elérni, amit sikerként könyvelnek el. A csapat összetételét, egységét és kémiáját mi sem bizonyítja jobban, hogy olykor a legnagyobb teher alatt tudták a legjobb teljesítményt nyújtani a játékosok.

Feltörekvő kategória:

Csorba Kornél: A csapat legjobb védő játékosa. Nélküle és mezőnymunkája nélkül nem tudták volna elérni ezt az eredményt. Ebben az évben hatalmas fejlődésen ment keresztül.

Pölöskey Zsigmond: A szezon során mérkőzésről mérkőzésre küzdötte fel magát a csapaton belüli ranglétrán, ami a döntőn nyújtott teljesítményében csúcsosodott ki. Biztos pont a pályán támadásban és védekezésben egyaránt.

Sziffer Zsombor: A csapat oszlopos tagja. Nagyon fontos pillanatokban tudott váratlant húzni, amivel át tudta lendíteni csapattársait a holtponton, ezzel nagyon fontos győzelmeket tudtak bezsebelni, többet hosszabbítás után.

Varga-Szemes Ármin: Szintén a fiatalabb generáció tagja. Akarata és küzdeni tudása példaértékű. A mérkőzések alkalmával oroszlánként vetette bele magát az olykor sokkal nagyobb és erősebb ellenfelek ellen. Ezekkel a momentumokkal lényegesen segítette csapatát.

Kiemelt jutalmazásra javasolt játékosok:

Szendrő Márton: A csapat vezére, legponterősebb játékosa. Már a tavalyi szezonban mutatkoztak jelei, hogy meghatározó szerepet fog betölteni ebben az évben. A bizalommal tudott is élni. A képző kiválasztó program játékosa.

Pálmai Márton: Szintén meghatározó játékosa és csapatkapitánya a kiemelt csapatnak. A képző kiválasztó program tagja. A szezon során mutatott munkamorállal sokra viheti még ebben a sportágban.

Horváth Máté: Fiatal kora ellenére az U14-es kiemelt csapat első számú és meghatározó irányítója. Szintén tagja a képző kiválasztó programnak. Kiemelkedő és példa értékű munkabírásával és elhivatottságával még sokra viheti.

U16 - Kadett fiú csapat. Edző: Simon Bence, Horváth Csaba.

A 2022/2023-as évben a kadett bajnokság első selejtező köréből csoportelsőként jutott tovább a csapat az alapszakasz főtáblájára, ahol a csoport 8. helyén végzett. A rájátszásban egy nagyon kiegyenlített csoportba került, ahonnan végül a körbeverések miatt nem jutott tovább, így számára a bajnokság véget ért és a 17. helyen zárt.

Feltörekvő kategória:

Horváth Gergő: Kiemelkedő szorgalma és hozzáállása alapján javasolták a díjra. Az U18-as csapat mérkőzésein is szerepet kap.

Horváth Dániel: Fiatalabb kora ellenére a csapat egyik meghatározó játékosa. U15-ös Képző Kiválasztó Program kerettagként, többször kapott meghívást a központi képző táborokba.

Kiemelt jutalmazásra javasolt játékos: Horváth Roland - Igazi csapatember, él-hal a kosárlabdázásért. Szorgalma, eltökéltsége kiemelkedő a korosztályon belül. A Falco U18-as csapatának mérkőzésein is szerepet kap. Tagja az U16-os képző-kiválasztó programnak.

A röplabda szakosztály dinamikus fejlődése tovább tart. A sportolói létszám már elérte a 150 főt. A népes létszám mellett mind a tavalyi és mind az idei évben sikerült az egyes korosztályokban az ország legjobb nyolc csapata közé kerülni. Több játékos tagja a korosztályos válogatottnak. TAO-s pályázatuknak köszönhetően már két megújult tornateremben tudják folytatni sportolóik az edzéseket.

Elismerésben részesül:

U11B csapat, Edző: Marton Gabriella - Varga Flóra, Kövesdi Zsófia és Nagy Eliza.

U11A csapat, edzője Veress Magdolna - Derdák Nóra.

U12 (Országos Döntős Csapat) edzője Veress Magdolna - Csergőffy Róza, Gőczi Dorottya és Szombath Vivien.

U13C csapat, edző: Veress Magdolna - Rába Viktória.

U13B csapat, edző: Bedőcs Gergely - Lénárt Berta, Szecskó Lili és Ujhelyi Dorka.

U13A ( B döntős csapat), edző: Széll Dániel - Tömböly Mira és Zsigmond Nóra.

U15D csapat, edző: Széll Dániel - Gombás Laura és Laczi Hanna.

U15C csapat, edző: Bedőcs Gergely - Gyürüs Petra, Flasch Berta és Sátha Lili.

U17 csapat, edző: Horváth Dóra - Molnár Mira és Gróf Gréta.

U15B csapat, edző: Horváth Dóra - Kapronczai Blanka és Wagner Lilla.

U15A ( Országos Döntős Csapat), edző: Ékes Erika - Tárnoki Csenge és Csóka Csenge.

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesül:

Németh Luca csapatkapitány: az egész bajnokságban vezéregyénisége volt a csapatnak. Válogatott bő kerettel készül, remélhetőleg tagja lesz a hazai rendezésű Európa-bajnokságon a nemzeti csapatnak. Nem csak sportban, hanem tanulásban is példaképe lehet az alsóbb korosztályoknak, az év jó tanuló jó sportoló díjára jelölték.

A sakk szakosztály a megszokott módon több csoportban és egyéni képzésekkel próbál minél jobb eredményeket elérni. Az idei évben létszáma is közel másfélszeresére növekedett, ami figyelemre méltó az eddig évek lassú csökkenése után.

Jutalmat kap szorgalma és hozzáállása elismeréseként:

Bárdics Mirkó, Bárdics Márkó, Jókai Bence, Pergel Bence, Porpáczy Barnabás, Simon Olivér, Laczi Milán, Lovasi Boldizsár, Horváth Kornél.

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesül:

Bolla Zsófia - Diákolimpia és OB 2. hely,

Lovasi Vendel - Diákolimpiai és Országos Bajnok, Rapid OB 6.,

Balogh Gerda - Olimpiai Reménységek 3. hely.

Edző: Csonka Attila, szakosztályvezető: Pergel László.

A női torna szakosztály a 2022-es év második felében Zsebibaba III-as és Gyermek Haladó korcsoportban csapatot, Serdülő korosztályban Kocsis Kora személyében egyéni versenyzőt indított a korosztályos országos bajnokságokon. A legfiatalabbak negyedikek lettek, a Haladó csapat pedig bronzérmet szerzett. A SZoSI serdülő tornásza a két őszi, szabadon választott fordulóban a középmezőnyben végzett. 2023-ban a korábban Zsebibaba III-as csapata már Gyermek kezdő korosztályban indult, illetve a gyermek haladók serdülő korcsoportba léptek. Mindkét korosztály az országos bajnokságok felénél jár, a SZoSI kezdő csapata összesítésben a 8. helyen áll, serdülőik pedig két helyre a dobogótól.

Jutalmat kap szorgalma és hozzáállása elismeréseként:

Kocsis Kora, Balogh Róza, Horváth Luca, Király Veronika, Rada Dóra, Schimmer Eszter, Sándorfi Alíz.

Kiemelkedő sportteljesítményéért elismerésben részesülnek a haladó és serdülő csapat tagjai: Széll Réka, aki idén a csapateredményén kívül 2. lett egyéni összetettben, ugráson és talajon 3. korláton és gerendán pedig aranyérmet szerzett, illetve Vass Rebeka és Zimmer Liána.

Edzők: Hüll Tamás, Réti Gergő, Papp Katalin és Csillag Tünde.

Az úszó szakosztály jelenleg több mint 150 versenyzője jár napi rendszerességgel edzésre. Bázisiskoláik továbbra is a Zrínyi és a Neumann. A mindenki tanuljon meg úszni programban heti rendszerességgel 100-150 óvodás vesz részt úszótanfolyamaikon. A szakosztály a kötelező óvodai és iskolai úszásoktatás feladatait is ellátja. A népszerű Nyári úszótáborukban több mint 400 gyermek vett részt a tavalyi évben és az idei szezonban is már csak pár szabad hely van. Az összetett, sok szervezési feladatok ellenére a szakosztály Vas vármegye és Szombathely úszósportja szempontjából ismét egy páratlan évet zárt.

Elismerésben részesül szorgalmuk, edzésmunkájuk valamint a regionális bajnokságon elért eredményük miatt:

Schmölcz Peter Noah, Magyar Adél, Trencsér Iván, Oroszi Ilona Zsófia, Solymos Péter, Buknicz Hodvogner Alíz, Berki Bianka, Fülöp Áron, Fülöp Ábel, Csabai Réka, Magyar Léna, Horváth Benedek, Kőhalmi Róza, Mándli Dóra, Orosz Richárd.

Edző: Polgár Sándor, Lisztes Dusán.

Kimagasló teljesítménye miatt jutalomban részesül:

Horváth Patrik: Cápa OB 2. és 7. hely mellúszás, Diákolimpia 3. hely 100-200 m mellúszás. Szorgalmának és céltudatosságának köszönhetően kitűnő eredményeket ért el a 2022-es évben is.

Papp Kristóf: serdülő OB 6. hely gyorsúszás, diákolimpia 3. hely.

Horváth Emma Sára: ICG 200-pillangó 400 vegyes 2-3.hely, diákolimpiai bajnok 200 pillangón.

Pozsonyi Koppány: gyermek OB. 4-5-6. hely gyors és vegyes úszásban. Fejlődése a 2022-es esztendőben megkérdőjelezhetetlen. Olykor szorgalma és kitartása Mátéhoz mérhető. Kiváló eredményeit ennek is köszönheti. Másik bajnoki érmes versenyzője a csoportnak. Eredményeinek köszönhetően tagja a Jövő Bajnokai tehetséggondozó válogatott keretnek.

Bozsodi Máté: cápa OB. bajnok 100 pillangó, 100, 200 háton, 50 gyorson 2. hely, 50 és 100 pillangón pedig diákolimpiai bajnok. Szorgalma, és alázata példaértékű. Kivétel nélkül megfogadja az edzők tanácsait, és az elsőtől az utolsó méterig a tőle telhető legjobb tudással végzi az edzéseket. Eredményeinek köszönhetően tagja a Jövő Bajnokai tehetséggondozó válogatott keretnek.

Davanzo Nicol: ifi OB. 50 pillangó 5. rövidpályás OB. 50-100 pillangó 5.50-100 pillangó diákolimpiai bajnok.

Kalmár Alíz: felnőtt magyar bajnok 100 mellúszás, 200m 2. hely, 50 m 3. hely, rövidpályás OB. 200 m mellúszás 3. hely. Január óta testvérével együtt a Fresno State University California ösztöndíjas diákjai, akik példaként szolgálhatnak a sport és tanulás összehangolásában, céljaik elérésében. Alíz másik utat járt és jár a csúcs felé, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a másik út is járható.

Edző: Budavári István.