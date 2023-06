A világbajnokságnak a Moselfolyó egy csatornázott szakasza adott otthont. A magyar csapatok már hetekkel korábban megkezdték a készülődést, többen elutaztak megnézni egy felvezetőversenyt is. Világossá vált, a versenypálya fő halfaja várhatóan a géb lesz. Ez már az edzésnapok során igazolódott is. Az első versenynapot követően a mozgáskorlátozott és a masters válogatott a harmadik, míg veteránjaink a negyedik helyen álltak. A második fordulóban a veteránok egységesen, a masters versenyzők pedig helyenként megpróbáltak keszeget fogni, remekül megoldva a feladatot. Végül a magyar válogatottak sporttörténelmet írva mindhárom kategóriában világbajnoki címet szereztek. Egyéniben is volt miért izgulni. A masters korú Erdei Attila Csaba csupán néhány dekával lemaradva egyéni világbajnoki ezüstérmet szerzett, míg Timár Gábor a veteránoknál mind a versenyt, mind hoszszú és eredményes pályafutását világbajnoki címmel koronázta meg.