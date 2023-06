"Örömmel jelenthetjük be, hogy Szombathelyen folytatja pályafutását a korábbi utánpótlás-válogatott Csatlós Csenge, aki kapus posztra érkezik csapatunkat" - jelentette be a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hivatalos honlapja. A 2002-es születésű hálóőr a Pénzügyőrben kezdett kézilabdázni, majd 2016-ban leigazolta a Ferencváros. A Fradival felnőtt NB II-es és ifjúsági I. Osztályú bajnoki címet is szerzett, 2019-ben pedig az ifjúsági válogatott tagjaként Pődör Blankával együtt bronzérmet szerzett a Bakuban rendezett Európai Ifjúsági Sport Fesztiválon (EYOF).

A fiatal kapus 2021-ben Vácra szerződött, ahol az NB I mellett az EHF Kupában is szerzett tapasztalatot, az előző idényben pedig az NB I/B-ben szereplő Gárdonyban töltött be meghatározó szerepet, 15 hétméterest is hárított a szezonban.

- Azért döntöttem úgy, hogy Szombathelyre igazolok, mert szeretnék tovább fejlődni, profi szakmai környezetben készülni a meccsekre és ezek a feltételek mind adottak az SZKKA-nál. Szeretnék minél hasznosabb tagja lenni a csapatnak és minél jobb eredményt elérni a következő szezonban. Mindenképpen az NB I-be jutás a célunk. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent meg fogunk tenni, hogy megvalósítsuk a kitűzött céljainkat – nyilatkozta a honlapnak az SZKKA új kapusa, Csatlós Csenge.