A Kőszegi SE teniszcsapata a PG Tenisz elleni hazai vereséggel (3:4) kezdte meg 16. szezonját a Szuperligában. Majd nyert Budaörsön (4:3). Végül a vendég MTK elleni vereséggel (1-6) zárta az alapszakaszt. Így az alsóházba került, ahol hazai pályán verte az FTC-t (5:2), a szezon utolsó meccsén pedig Siófokon kapott ki (3:4). Ezzel a 6. helyen zárt a nyolc csapatot felvonultató mezőnyben.

– Sikeres időszak van mögöttünk, hiszen a 2020-as szezont bronz-, a tavalyi kiírást pedig klubtörténeti sikerrel, ezüstéremmel zártuk – mondta Koltay Árpád, a Kőszegi SE szuperligás teniszcsapatának vezetője. – Ennek ellenére mindig reális célokat tűzünk ki magunk elé, az idei szezonban is az volt a legfontosabb feladatunk, hogy biztosan bentmaradjuk a legmagasabb osztályban. A tavalyi sikercsapat kerete szinte teljes egészében együtt maradt, csak az osztrák Kovacs Joachin távozott, akit a 16 éves Jilly Ádám váltott. Tavaly minden összejött, minden fordulópontból mi jöttünk ki jobban – most azonban fordult a kocka, szemernyi szerencsénk sem volt. De hát ilyen a sport, ilyen a tenisz. Rögtön az első meccsen az egyik legfőbb riválisuntól kaptunk ki, úgy, hogy bőven volt esélyünk a győzelemre – ráadásul esőszünet is nehezítette a dolgunkat, az első mérkőzés 11 órakor kezdődött, és 21 órakor fejeztük be az összecsapást...

- A vereség után tulajdonképpen az is kiderült, hogy az idei szezont várhatóan az alsóházban fejezzük be. De a csapat nem tört meg, tette a dolgát, és teljesítette a feladatát. A 6. hely reálisan tükrözi a csapat erejét – talán egy pozíciót még javíthattunk volna. Elégedett vagyok az eredménnyel, a fiúk teljesítményével. Két nevet azonban kiemelnék: Bartakovics Marcell hosszú évek óta hozza a stabilan jó teljesítményt, míg a fiatal Jilly Ádám nem csak minket, hanem az egész mezőnyt meglepte, bravúrgyőzelmeket szállított. Hozzá kell tennem, hogy a mi összköltségvetésünk akkora, mint ami pénzt a jobb csapatok egy-egy játékosra fordítanak. Ezt a különbséget mi rendre csapategységgel, motivált hozzáállással tüntetjük el. Köszönöm mindenkinek, aki kicsit is segített nekünk – Molnár Sándornak pedig külön köszönet jár!

A Kőszegi SE 2023-as csapata: Tóth Szilárd (technikai vezető), Tájmel Kristóf, Lipátk János (csapatkapitány), Koltay Árpád (csapatvezető), Kéki Márk, Szappanos Márton, Vörös Máté, Khin Dániel, Sebesi Patrik, Jilly Ádám, Bartakovics Marcell, Markovics Móric, Mayer László.