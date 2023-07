Ezen a hétvégén a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont a 128. Atlétikai Magyar Bajnokságnak, amelynek különlegessége, hogy egyúttal ez lesz az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság tesztversenye is, mely díjmentesen látogatható. Szombathelyi szempontból ismét a kalapácsvetés lesz a legjobban várt versenyszám, amelyben ismét dobogóra törnek a Szombathelyi Dobó SE kiválóságai. A pénteken kezdődött bajnokság két napján a legtöbb versenyszámban nem rendeznek elődöntőket, vagy selejtezőket, így egyből a bajnoki címekért folynak a küzdelmek – ez is érdekessebbé, izgalmasabbá teszi a viadalt.

– Nagyon várjuk a versenyt, hiszen először próbálhatjuk ki az új stadiont a világbajnokság előtt – mondta Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – A dobókör körüli védőháló is megérkezett, ami egyébként a vb-n is fontos szerepet tölt be a bajnokság során, így minden adott ahhoz, hogy megfelelő körülmények között hangolódhassunk az augusztusi hazai rendezésű világversenyre.

Németh Zsolt bizakodó tanítványai várható teljesítményével kapcsolatban, az atléták dobó formája felfelé ível.

– Bízom benne, hogy versenyzőink többsége megközelíti vagy túl is szárnyalja idei legjobbját. Egyesületenként 14 főben maximalizálta a szövetség a nevezhető atléták létszámát, mi 13 versenyzőt indítunk. Voltaképpen mindenkit beneveztünk, aki alkalmas volt a magyar bajnokságon való indulásra, köztük a fiatalokat is, hadd ízleljék meg ennek az új stadionnak a miliőjét. A legutóbbi edzéseken majdnem mindenki idei egyéni legjobbját dobta, így joggal lehetünk bizakodóak.

A női kalapácsvetők várhatóan szombaton 18.05-kor kezdenek, míg a férfiaknak 19.45-től szurkolhatunk. Az eseményt az m4sport.hu élőben közvetíti.