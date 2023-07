Nyolc erős ember kapott meghívást a hagyományos, népszerű megmérettetésre, akik egészen látványos versenyt produkáltak. Kezdtek a 100 kg-os rönknyomással, majd traktorkereket forgattak, aztán 100, 110 és 120 kilós hordót cipeltek 10 méterről, és pakoltak át egy 120 centis korláton, végül 110 kilós kőgolyót vettek vállra minél többször egy perc alatt – mindezt a vízben. A versenyt – már a parton – az autóemelés zárta. Napsütéses időben, sok néző előtt, nagyszerű hangulatban birkóztak meg az emberes súlyokkal a sportolók.

Forrás: Hungaryan Strongman League

–A második helyen zártam a nyolc fős mezőnyben, jól ment a versenyzés, összességében elégedett vagyok – számolt be a balatonlellei eseményről a szombathelyi Gadó András. – Kiélezett volt a verseny, ugyanis az első négy helyezett végig ott volt egymás nyakában – végül az utolsó versenyszámmal biztosítottam be magamnak az értékes ezüstérmet. Nem egyszerű a Balatonban versenyezni, nehezebb a vízben mozogni, és a víz csúszóssá teszi súlyokat. De mindig látványos, izgalmas a balatoni verseny, egészen extrém körülmények között versenyzünk, európai viszonylatban is egyedülálló ez az erőpróba – így mind a szurkolók, mind a versenyzők nagyon szeretik ezt a versenyt.

Végeredmény: 1. Makai Renátó (Harkány), 3. Gadó András (Szombathely), 3. Borovszki Norbert (Szeged).

Sokat nem pihenhetnek a Strongman League versenyzői, szombaton már Tokaj térségében, Mádon feszülnek neki a súlyoknak a sorozat harmadik fordulójában.