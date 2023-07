Csütörtök délután nagy meglepetés érte a gyerekeket: a Falco KC Szombathely kosárcsapatának képviselői - Tóth Dávid marketing menedzser, valamint két játékos, Perl Zoltán és Kovács Benedek - látogatták meg őket a táborban. A bemutatkozás és az ismerkedés után a sport került középpontba: a kosarasok ügyességi feladatokkal és sorversenyekkel készültek, de természetesen volt kosárra dobás is, közösen a többszörös magyar bajnok játékosokkal. A Falco-delegáció tagjai elmondták: örömmel tettek eleget a felkérésnek.

-Egy szervezett táborban általában azonos érdeklődésűek vannak, itt a betegség köti össze a résztvevőket. Hiába küzdenek más-más problémával ezek a gyerekek, azért mégiscsak hasonló kezeléseken mentek, mennek keresztül. Idén kilenc új táborozónk van, akik az első perctől beilleszkedtek, olyanok, mintha ezer éve ismerték volna egymást a többiekkel. A hét éven aluliak mindig az édesanyjukkal jönnek, emellett minden gyerek elhozhatja egy testvérét is, ugyanis a kezelések alatt a testvérek is sérülnek, mert nélkülözniük kell az édesanyjukat - mondta zárásként dr. Györke Eszter, aki szakorvosként rendkívül fontosnak tartja, hogy a diagnózis közlésekor fel kell világosítani a gyerekeket is, mindenkit az életkorának megfelelően, hiszen akkor a kis beteg képet kap arról, mi ellen kell küzdenie.