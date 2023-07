Egy hónappal ezelőtt számoltunk be arról, miként szerepelt a Haladás VSE birkózó szakosztályának fiatal tehetsége, Fábián Bálint, aki végül ötödikként zárt a szabadfogásúak 110 kg-s mezőnyében. A szombathelyi versenyző az olasz Martino Piliero ellen alapozta meg jó Eb-teljesítményét, a folytatásban azonban örmény Henrik Haykya, majd a bronzmeccsen a Aleksandre Abramishvili is jobbnak bizonyult nála. Előbbi technikai tussal (10-0), utóbbi pedig 7-0-ra múlta felül a HVSE birkózóját. Veréb István szakosztályvezető azt kapta tanítványától, amit várt tőle. Mint mondta, első világversenyéhez képest ez egy jó eredménynek számított, kitartó munkával még sokra viheti Bálint, akinek nem sok ideje volt pihenni.

A HVSE nehézsúlyú birkózója a napokban Németországban edzőtáborozott az U17-es válogatottal, amely hazatérését követően nem sokkal már Marosvásárhely felé vette az irányt, ahol két hétre újabb edzőtáborba vonul a társaság a lengyelekkel, a románokkal és jó eséllyel a németekkel együtt. A felkészülés után a hónap legvégén, július 31-én kezdődik a válogatott, így Bálint számára is Isztambulban az U17-es világbajnokság, amely augusztus 6-ig tart majd.

– Az, hogy kikkel kerül össze Bálint természetesen közvetlen a vb előtt derül csak ki – tájékoztatott Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. – Egészen biztos, hogy erős lesz a mezőny, hiszen mégiscsak egy világbajnokságról beszélünk, ahol nagyon komoly versenyzők képviselik országukat.