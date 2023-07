Ekler Luca paralimpiai bajnok távolugrónk négy versenyszámban mérette meg magát a párizsi para-atlétikai világbajnokságon. Soha egyetlen világversenyén sem tette próbára tudását ennyi számban. Mérlege egészen elképesztő lett: három aranyat szerzett két világcsúccsal, valamint egy ezüstöt.

– Teljes mértékben sikerült túlszárnyalnom a várakozásaimat, úgyhogy nagyon boldog és elégedett vagyok, mert egyáltalán nem számítottam ilyen versenyre – nyilatkozta Ekler Luca, aki egyébként a TFSE atlétája. – Azt előzetesen említettem, hogy jó formában érzem magam és nagyon jól sikerült a felkészülés. Végtelenül örülök, hogy mindez az eredményeken is tükröződik.

Luca először 100 méteren állt a rajtvonal mögé, és nem sokon múlt, csak pár századon, hogy már ezen a távon aranyat ünnepelhessen.

– A 100 méteres előfutam és az azt követő döntő nagyon biztató kezdés volt, ott már éreztem, hogy mennyire vagyok gyors, milyenek az ellenfelek – idézte fel Luca. – Nagyon örültem az új egyéni csúcsnak és a második helynek, mert előzetesen nem biztos, hogy feltétlen oda vártam volna magam. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy alapvetően a futószámokban nálunk nagyon erős a mezőny, amelyből ezúttal két komoly ellenfél, egy orosz és egy német rivális is hiányzott. Mindezt figyelembe véve, jövőre, ha már ők is ott lesznek az olimpián, nem tudom mire leszek képes. Annyi azonban bizonyos, hogy mivel minden versenyszámban megjavítottam egyéni csúcsomat, nagy csata várható jövőre.

Fő számában mindenképpen meg akarta védeni vb-elsőségét, ugyanakkor eltökélt szándéka volt, hogy az általa beállított világcsúcson is javítson.

– Távolugrásban stabil versenyzést tudtam produkálni, picit sajnáltam, hogy nem jött össze a világcsúcs, ami jelenleg 5,82 méter, én pedig 5 centivel ugrottam kisebbet. Ebbe most nem tudtam azt az extrát beletenni, ami az igazán nagy ugráshoz kellett volna, de talán ez is kellett ahhoz, hogy kellőképpen felspannoljam magam a 200 méter döntőjére.

Ez maximálisan sikerült, hiszen 200-on képtelenek voltak vele tartani a lépést riválisai, sőt, még az addig uralkodó világcsúcsot is átadta a múltnak.

– Úgy álltam oda a 200 méterhez, ahogy minden egyes versenyszámhoz, azaz mindent bele fogok adni - folytatta Ekler Luca. – Tudtam, hogy ha egy jót futok, akkor abból bármi kisülhet. Azt is tudni lehetett előzetesen, hogy 100-on és 200-on nekem kicsit gyengébb a rajtom, így borítékolható volt, hogy a versenyek elején kapaszkodnom kell, a távok második fele az, ahol jobban el tudok már lépni a mezőnytől. 200-on így is lett. Amikor éreztem, hogy senki nem jön velem, még egy lapáttal megpróbáltam rápakolni és látva azt, hogy ebből új világcsúcs lett borzasztóan örültem. Éreztem, hogy kijöhet a lépés, mert idén egy korábbi versenyemen már megjavítottam ezen a távon az egyéni csúcsomat és egyébként az is közel volt a világcsúcshoz. Ez már a harmadik versenyszámom volt, érthető módon kijött rajtam a fáradtság.

Luca a szerencsével sem állt hadilábon, mivel vasárnap este két versenyző nem jelent meg a 400 méter előfutamában, így ez elmaradt és következhetett hétfőn este a táv döntője.

– Nagyon fontos volt, hogy tudtam még egy kicsit pihenni a 400 méter fináléja előtt. Ezen a távon inkább számítottam a jó eredményre, mint 200 méteren, ami nem is tartozik a paralimpiai számok közé, így 200-on biztosan nem versenyzek jövőre Párizsban, noha ez a kedvenc futószámom. Amikor 400-on célba értem és meglett a harmadik aranyam, valamint a második világcsúcsom, realizáltam magamban, hogy nem lesz egyszerű még egy ilyen versenyt összeraknom négy számban. Párizs nagyon kedves volt hozzám minden tekintetben, az időjárás is végig baráti volt, nem volt olyan meleg, mint itthon. Nagyon hálás vagyok a csapatomnak, amely végig támogatott és segített, valamint az otthoniaknak is a szurkolásért, buzdításért, mert tőlük is rengeteg energiát kaptam.

Az elért sikerek és világcsúcsok ellenére közel sem biztos, hogy jövőre a távolugrás mellett mely futószámokban szurkolhatunk a Szombathelyen nevelkedett paralimpiai bajnoknak.

– Ez egyelőre még nekünk is kérdéses – tekintett előre Luca. – Az biztos, hogy távolugrásban képviselem majd hazánkat, viszont a futószámokban való indulást edzőmmel, Szalma Lászlóval még átbeszéljük, mivel ez nagyban függ majd a felkészülésünktől is.

Mindent egybevéve bátran kijelenthető, hogy Ekler Lucának már nemcsak egy főszáma van, ami a távolugrás, hanem bizony 100, 200 és 400 méteres síkfutásban is megérkezett a világ elitjébe a TFSE kiválósága.

– Épp nemrég számolgattam, hogy az első világversenyeimhez képest hány másodperccel futottam jobb eredményt, ami jelzi, hogy sokat tudtam fejlődni. Az idei év kicsit más volt a korábbiakhoz képest, mert többet készültünk Szalma Lászlóval a futószámokra és ennek most meg is lett az eredménye.