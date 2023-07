Lassan nem múlik egyetlen téli versenyszezon sem, hogy ne hallatna magáról a szombathelyi Mercs Abigél, aki itt ismerkedett meg a gyorskorcsolya alapjaival, jég híján görkorival. A Savaria Speedskating Teamben Tóth Attila edzői tevékenysége nyomán egyre messzebb jutott Abi és egyre komolyabb eredményeket tudott felmutatni. Az idei tél szenzációja például az volt, hogy óriási izgalmak közepette kijutott a hollandiai Heerenveenben rendezett nagypályás gyorskorcsolya világbajnokságra Mass Start kategóriában. Nyáron azonban nem sokat hallani a gyorskorisokról, ám Abigél a közelmúltban húzott egy merészet és hazájából az Egyesült Államokba, Salt Lake Citybe tette át székhelyét.

– Háttérinfóként annyit tudni kell, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) vegyészmérnöki szakán tanulok, ami egyáltalán nem könnyű – fogalmazott Mercs Abigél. – Több laborgyakorlaton sem tudtam részt venni idén, mivel a téli hónapokban edzőtáboroztunk, illetve versenyről versenyre jártunk szerte az egész világban. Nem volt egyszerű összehangolni a sportot a sulival, ezért egy olyan helyre szerettem volna kerülni, ahol e két terület könnyebben összeegyeztethető. Sokat keresgéltem szüleim segítségével együtt, aztán arra jutottunk közösen, hogy talán Utahba kellene költöznöm. Szerettem volna Európában maradni, közelebb az otthonhoz, de nagyon vonzott Salt Lake City, ahol előzetesen már volt ismeretem arról a közegről, ami fogadna. Így esett a választás Salt Lake Cityre, ahol most jelenleg az egyik csapattársamnál lakom. Nem mellesleg ez a város a korcsolyázás egyik legjelentősebb központja, itt van a világ leggyorsabb jégpályája, úgyhogy az edzéskörülmények is ideálisak.

Abigél egy év múlva kis szerencsével már a tanulmányait is Salt Lake Cityben folytatná. Addig a BME online biztosítja számára a tanulást. A szombathelyi lány mindennapjai remek hangulatú edzésekkel telnek, így a jó társaságban repül az idő.

– Május 1-jével kezdődött az alapozás – mondta Abigél, aki május 15. óta edz az USÁ-ban egy nemzetközi csapattal. – Az első két hét még viszonylag könnyed volt, aztán érkezésem után bedurvultak az edzések, most már keményen alapozunk általában napi három tréninggel a téli szezonra. Sok nemzet görkorcsolyával készül, mi shorttrackkel jégen, ami nagyon kedvező ilyenkor. Köszönöm mindenkinek, aki segített nekem eljutni ide, a családomnak, és a szövetségnek.

Abigél novemberben kezdi meg majd a téli szezont.