A Kőszegi SE teniszcsapata a PG Tenisz elleni hazai vereséggel (3:4) kezdte meg 16. szezonját a legmagasabb osztályban, a Szuperligában. Majd nyert a Budaörs otthonában (4:3). Végül a vendég MTK elleni vereséggel (1-6) zárta az alapszakaszt.

Így az alsóházba került, akárcsak a Budaörs. Míg a másik csoportból a Siófok és az FTC Diego érkezett. A Siófok hozta magával a Fradi, míg a Kőszeg a Budaörs elleni 4:3-as győzelmet – az alsóházban csak a másik csoport két csapatával kell játszani.

Szombaton hazai pályán, a tavalyi bronzérmes FTC elleni mérkőzéssel kezdte meg az alsóházi rájátszást a tavalyi ezüstérmes Kőszeg.

Kőszegi SE–FTC Diego 5:2. Kőszeg, szuperligás tenisz-csapatmérkőzés. Győztek: Bartakovics Marcell, Jilly Ádám, Vörös Máté, Kéki Márk, Vörös Máté–Kéki Márk.

– Remekül játszottak a fiúk, a szezon talán legjobb teljesítményét nyújtották, csapatként is kiválóan helytálltak, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk – összegzett Koltay Árpád, a Kőzegi SE csapatvezetője. – Elégedett voltam mindenkivel, de Bartakovicsot és Jillyt ki kell emelnem, egészen pazarul teniszeztek. Az egyesek után már 4:1-re vezettünk, így a páros már csak formalitás volt. És ami a lényeg, a célunkat, a biztos bentmaradást elértük! De sportemberként természetesen szeretnénk minél előrébb végezni.

Vasárnap Siófokon lépett pályára a Kőszeg, az 5. helyért. A Siófok ugyanis 4:3-ra verte szombaton a Budaörsöt – így a Siófok és a KSE is két győzelemmel futott neki az alsóház rangadójának.

Siófok–Kőszegi SE 4:3 Siófok, szuperligás tenisz-csapatmérkőzés. Győztek: Bartakovics Marcell, Jilly Ádám, Szappanos Márton-Jilly Ádám.

– Az történt, amire számítottunk, kiélezett, nagy csatát vívtunk, apróságok döntöttek el egy-egy mérkőzést – számolt be a siófoki összecsapásról Koltay Árpád. – Az egyesek után 3-2-re vezetett az ellenfél. Majd az első párosnál rögtön egyenlítettünk. A mindent eldöntő második páros óriási mérkőzést hozott, amit végül elbuktuk – így kikaptunk 4:3-re és a 6. helyen zártuk az idei szezont. A szingliknél nagyon nem volt szerencsénk, nem sok hiányzott ahhoz, hogy mi kezdjük 3:2-es vezetésről a párost. Összességében elégedett vagyok a fiúkkal – és elégedett vagyok a szezonunkkal, a végeredménnyel is. Tavaly minden összejött, szinte minden kiélezett pillanatból mi jöttünk ki jobban. Idén viszont szinte minden éles helyzetet elbuktunk, semmi szerencsénk nem volt, nagyon nehéz szezont futottunk. De ilyen a sport, ilyen a tenisz. Ennek ellenére is biztosan bentmaradtunk, így jövőre megkezdhetjük a 17. szezonunkat a Szuperligában – ami azért igen komoly teljesítmény. Fárasztó napok vannak mögöttünk, de remek kis csapattal csináltuk végig, csak elismeréssel szólhatok a fiúkról.