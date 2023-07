Aleksandar Jovic: - Az első félidőben próbáltunk futballozni, voltak helyzeteink is, de a játék képe ekkor még összességében kiegyenlített volt. Szünet után viszont már kontrolláltuk a mérkőzést, mi diktáltuk a tempót, meg is volt a lehetőségünk a vezetés megszerzésére, de kimaradt a tizenegyes. Majd továbbra is mentünk előre, helyzeteket dolgoztunk ki, ám kaptunk egy szerencsétlen gólt. A fiúk a lefújás után nagyon csalódottak voltak. Kettősség van bennem: a játékosok a maximumot nyújtották, sok helyzetet dolgoztak ki – ezzel elégedett lehetek. Viszont sajnos kikaptunk, emiatt természetesen én is csalódott vagyok. Ki kell elemeznünk a hibákat, meg kell néznünk, min kell változtatnunk és miben kell fejlődnünk.