– A lányok az utóbbi hetekben otthon már elvégezték az egyénileg kapott edzésprogramot, úgyhogy nem a nulláról kellett elkezdeniük a felkészülést – mondta Markó Edina vezetőedző. – Az előzetes elektronikus mérések, visszajelzések alapján valamennyien becsülettel végigcsinálták a programot, de a következő időszak egyik feladata lesz, hogy egy fizikai szintre hozzuk a játékosokat. Ráadásul szombaton 13.30-kor a Zete Fieszta keretén belül a ZTE női együttesével játszunk 2x40 perces meccset, úgyhogy már erre a mérkőzésre is készülnünk kell, azaz komplexebbek lesznek a heti edzések. Még fiatalabb lett a keretünk, de mivel az elmúlt két évben az U19-es csapat is ugyanabban a szisztémában, felfogásban futballozik, mint a felnőttegyüttes és mert sok fiatal már korábban be is mutatkozott a felnőttegyüttesben, az átmenet is könnyebb lehet. Ettől függetlenül persze új csapatot kell építenünk, a bajnokság az augusztus 19-i hétvégén indul.

