Kihirdette keretét a héten kezdődő fukuokai világbajnokságra Varga Zsolt és Bíró Attila, a magyar férfi- és női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A csapathirdetésen kiderült, hogy a férfikeretben egyetlen csere történt a világkupa Los Angelesben rendezett múlt heti szuperdöntőjében negyedik együtteshez képest, Konarik Ákos helyett Pohl Zoltán utazik Japánba. Varga Zsolt elmondta, több olyan játékos is van a keretben, akik az elmúlt években sikerrel megvívott utánpótlás-viadalok után most ezen a világbajnokságon bizonyíthatnak.

– Úgy gondolom, jelen pillanatban ez a legerősebb magyar válogatott – mondta Varga Zsolt. – Hogy esélyes-e a győzelemre? Azon dolgozunk, hogy azok legyünk, de a világkupán is látszott, több együttes is pályázhat a világbajnoki címre és például a spanyol és az olasz együttes összeszokottságban a többiek előtt jár. Kiváló játékosaink vannak, de mindenkinek tudása legjavát kell nyújtania ahhoz, hogy eljussunk a döntőig, ami olimpiai kvótát jelentene.

A csapatkapitány Jansik Szilárd kiemelte: előzetesen nem szeretnének magukra nagy terhet tenni, tavaly, a hazai rendezésű vb-n ugyanis ez rosszul sült el, a spliti Európa-bajnokságra azonban már összeállt a csapat.

– Ott, Horvátországban mindent megtettünk egymásért, és ezt szeretném most is viszontlátni – nyilatkozta a Ferencváros játékosa.

A férfiválogatott a csoportkörben a horvátokkal, az argentinokkal és a házigazda japánokkal találkozik.

A nőknél a tokiói olimpián bronzérmes csapatból kilencen, a tavalyi budapesti vb-n ezüstérmes gárdából 12-en utaznak Japánba, őket egészíti ki három vb-újonc, Neszmély Boglárka, Dömsödi Dalma és Hajdú Kata.

– Mindhárman nagy értékei a magyar vízilabdának. Nem azért vannak bent a csapatban, mert egyszer jók lesznek, mert már most azok és értékes perceket adhatnak a válogatottnak – nyilatkozta Bíró Attila, aki szerint a két olimpiai kvótára a magyar mellett az amerikai, a spanyol és a holland csapat igazán esélyes.

Vízilabdában a legfontosabb változás, hogy első alkalommal gazdálkodhatnak 15 játékossal a szövetségi kapitányok, akiknek minden mérkőzés után lehetőségük van a módosításra a meccskeretben.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita kiemelte, akárcsak a tavalyi világbajnokságon, ezúttal is lépésről lépésre szeretnének haladni, ez akkor döntőt ért a Margitszigeten.

– Szeretnénk jól játszani és a magunk elé felállított kihívásoknak megfelelni – fűzte hozzá a Spanyolországban légióskodó világklasszis. A női válogatott Kanada, Új-Zéland és Japán ellen ugrik majd medencébe a csoportkörben.

Az eseményen Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-­szövetség elnöke és a MOL képviselői együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek értelmében az egyik legnagyobb magyar cég a jövőben is támogatja a sportágat.

A magyar férfi-vízilabda-­válogatott vb-kerete. Kapusok: Lévai Márton, Vogel Soma. Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Vigvári Vendel, Molnár Erik, Vigvári Vince.

A magyar női vízilabda-­válogatott vb-kerete: Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka. Mezőnyjátékosok: Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Parkes Rebecca, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Dömsödi Dalma, Hajdú Kata.