Pénteken és szombaton is egy-egy felkészülési mérkőzést vívott a Szombathelyi Haladás. A zöld-fehérek első nap az NB III.-as VLS Veszprém elleni az Illés Akadémián 4-2-re kikaptak, majd a bajnoki főpróbán Bécsben 3-2-re legyőzték a katari első osztályú Al-Ahli SC-t. A veszprémiek ellen több fiatal és két próbajátékos is szerepet kapott, a rutint így többek között a egyébként még mindig csak 25 éves Tóth Máté képviselte a középpályán.

– Ahogy elterveztük, úgy kezdtük a mérkőzést: lendületesen, jók voltak a labdakihozatalaink is – mondta Tóth Máté. – Aztán az időjárás közbeszólt, húsz percnyi játékot követően a villámlás, dörgés miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Utána sajnos nem abban a mederben folyt a meccs, mint előtte, de erre nem lehet menstség a kényszerszünet. Mi nem néztünk ki annyira jól, de elég vegyes csapattal álltunk fel, voltak próbajátékosok, akadémisták is. De mindent megtettünk, igyekeztünk visszajönni nagy hátrányból is. Akadtak egyéni hibák, ezeket ki kell javítanunk.

Vasárnap 17.30-kor a BVSc-Zugló (Tv: M4 Sport) otthonában kezdi a 2023/24-es bajnokságot a Haladás.

– Nagyon jó erőben leszünk a bajnokságban, tényleg elképesztően kemény felkészülés áll mögöttünk – folytatta a támadó középpályás. - Minden arról szólt, hogy a bajnokságban jó erőben legyünk, azehhez szükséges terhelést megkaptuk. Nyilván fontos a taktikai rész, a koncentráció is, hogy még akkor is, ha a lábaid valamiért nem visznek, akkor is fontos, hogy a meccs végi sípszóig koncentrálj. Új edzőnk van, teljesen más futballt vár el tőlünk, min amilyen a tavaly volt. Labdabirtoklásra épülő támadófutball az elvárása, mi pedig igyekszünk ennek eleget tenni.

Az Al-Ahli SC elleni meccsen főként azok kaptak lehetőséget, akik jó eséllyel a bajnokságban is alapemberek lesznek.

– Örülök, hogy sok gólszerzési lehetőségünk volt egy jó csapat ellen – mondta Aleksandar Jovic vezetőedző. – Hasznos volt a találkozó, mert láttam, hol tartunk jelen pillanatban, visszacsatolást kaptam arról, hogy dolgoztunk az elmúlt hat hétben. Elégedett vagyok a fiatal Szvoboda Dániel játékával is, vele együtt a többi fiatal is megkapta a lehetőséget az edzőmérkőzéseken és bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. készen állunk a bajnokságra.