Az NB III.-ban újonc HVSE a harmadosztályban élcsapatnak számító Nagykanizsa vendégeként vívta első felkészülési mérkőzését.

FC Nagykanizsa–Haladás VSE 10-0 (2-0). Nagykanizsa, felkészülési ladarúgó-mérkőzés.

HVSE: Horváth B. (Bíró D.) – Buzás L. (Czuczi P.) Horváth M. (Kovács B.) Varga Cs. (Vígh P.) Németh M. – Varga M. (Tóth M.) Balogh Á., Ferencz Z. (Tama G.) – Szabó M. (Németh G.) Pap M. (Horváth B.) Szenczi B. (Horváth M.). Edző: Szenczi Imre.

– Az első tíz perc az ismerkedéssel telt, majd próbáltunk támadásokat felépíteni, voltak lehetőségeink és minimum két kimondott helyzetünk is – értékelt Szenczi Imre edző. –Mégis kétgólos hátrányba kerültünk. De összességében ezzel a félidővel nem vagyok elégedetlen, mert a játékunk elsőre, egy ilyen minőségű csapat ellen, elfogadható volt. Az utolsó fél órára ellentétesen cseréltünk, ellenfelünk további kezdő játékosokat cserélt be, mi pedig kezdőket cseréltünk le. Itt már két osztálynyi volt a különbség a két csapat között, ami aztán az eredményen is meglátszódott.