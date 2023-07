Korábban a szuperliga versenyeket mindig külön rendezték meg, ezúttal azonban a hazai szövetség kérésének megfelelően a Németh Pál Emléknappal egybekötve szervezte meg a Szombathelyi Dobó SE, ezért is volt idén kétnapos az atlétikai rendezvény. Így a szervezőknek sokkal több versenyszámot kellett lebonyolítaniuk, ami azt is jelentette, hogy a hazai dobó elit színe-java megjelent a Sugár úti Atlétikai Centrumban.

A házigazda, Szombathelyi Dobó SE atlétika műhelyének kiválóságai ezúttal sem okoztak csalódást. A női U18-U20-as korosztályos kalapácsvetők között Viszkeleti Villő 62,37 méterrel nyert. Nem mellékesen ugyanebben a korcsoportban diszkoszvetésben harmadik lett 36,46-tal. A fiúk mezőnyében Szabados Ármin 71,96-tal másodikként végzett kalapácsvetésben a VEDAC-os Csekő Miklós mögött. A felnőttek között Halász Bence vitte el a pálmát 78,27-tel, mögötte Rába Dániel léphetett fel a dobogó második fokára (72,54), a harmadik pozícióban Varga Donát zárt (72,18), míg az EYOF-on győztes Szabados Ármin új egyéni csúcsával, 64,77 méterrel hatodikként fejezte be a viadalt. A hölgyek mezőnyében 67,42-vel győzedelmeskedett Gyurátz Réka, Viszkeleti Villő pedig 62,80-nal harmadikként végzett.

– Nagyon jó eredmények születtek, amelyek közül messze kiemelkedett Halász Bencéé, aki megdobta a kvalifikációs szintet – számolt be Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – 78,20 a szint, Bence pedig idei legjobbját nyújtva 78,27-et ért el. Az időjárás most nem volt velünk, hiszen mindkét nap nagyon elvert minket az eső, úgyhogy a versenyzők mellett a versenybírók is derekasan helytálltak a két nap során. Ezzel együtt a helyezésekkel nagyon elégedettek vagyunk, bár úgy vélem, pár emberünkben azért maradt 1-2 méter, többen is bele-belehibáztak a dobásaikba, de összességében remek lehetőség volt felmérni, hol tartunk három héttel a budapesti atlétikai vb előtt.

Németh Zsolt kiemelte a fiatalok közül Szabados Ármin teljesítményét, aki pénteken még Mariborban védte meg bajnoki címét az EYOF-on, hétvégén pedig már Szombathelyen állt dobókörbe.

– Ármin nagyon nagy egyéni csúcsot dobott a 7 kg-s kalapáccsal a felnőtt mezőnyben, több, mint öt métert javított eddigi legjobbján úgy, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is egy-egy korcsoportot feljebb lépve mérettette meg magát – remekül teljesített – hangsúlyozta a mesteredző. A fiatalokkal kapcsolatos hír, hogy Viszkeleti Villő, a felnőttek között a 60 métert megközelítő Zimmermann Lili, valamint a még csak 17 éves Szabados Ármin is kiharcolta a jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokságon való indulást.

A hagyományoknak megfelelően a Németh Pál Emléknap végén a résztvevők megkoszorúzták a Szombathelyi Dobó SE alapítójának, a Dobópápának szobrát, majd Horváth Vilmos egyesületi elnök a vb-k történetéről szóló előadását hallgathatták.