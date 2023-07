Baján rendezték a Sprint Triatlon Országos Bajnokságot és a gyermek és serdülő ranglistaversenyt. Először a gyermek korosztály versenyzői álltak rajthoz: nekik és a serdülőknek ranglista versenyt rendeztek. Hóbor Enikő nagyon jó úszás, kerékpározás és végül futás után második helyezést ért el. A serdülő korcsoportban a fiúknál pedig Hóbor Álmos 11. lett. Álmos úszása még nem volt igazán jó, viszont kerékpáron és futáson kifejezetten jól teljesített, így az idei legjobb helyezését érte el. A délután a sprint távú futamok versenyeivel telt. Először az ifi-junior-elit férfiak rajtoltak el. A kőszegieknél a junior és ifi versenyzőink indultak. Hóbor Zalán a harmadik helyen jött ki a vízből, míg Hóbor Lehel is az első bolyban úszva, a kilencedik helyen szaladt a depóba, Medvegy Andrásnak és Laki Barnabásnak nem jött ki a lépés, majd két perccel később jöttek ki a vízből, így nem tudtak elég erős sorral tekerni. Az úszás élboly is szétszakadozott. Dobi Gergőt egy négy fős sor követte, Hóbor Lehel pedig az üldözőbolyt bevárva velük tekert – sokan voltak és lassan is haladtak. A futáson Zalán szinte végig jól teljesített a második-harmadik helyen, a hajrában az abszolút kategóriában a harmadik helyért versenyben volt, de a vége előtt 500 méterrel beszúrt az oldala és vissza kellett vennie a tempóból. Így a korosztályos második, abszolút hatodik hellyel kellett beérnie. Lehelnek a futás nem jött össze, így az ifi fiúknál a kilencedik lett, Medvegy András a 13., Laki Barnabás a 177. helyre futott fel. Mivel az utánpótlás 2-es csapatban az együttesek három legjobb versenyzőjének eredményeit összeadják, így a kőszegi fiúk bronzérmesek lettek.

A fiúk után az ifi-junior-elit lány futam is elrajtolt. Az itt induló kőszegi lányoknak nem úgy sikerült az úszás, ahogy szerették volna, így a következő két számban kellett előrébb kerülniük. A célba Kun Tamara negyedik juniorként, Kulcsár Amira 15. ifiként, Stumpf Anna 10. juniorként, Medvegy Nóra pedig nyolcadik elit befutóként ért célba.