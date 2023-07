A dél-koreai Daegu adott otthont az 55. Nemzetközi Diákjátékoknak, ahol öt atlétánk, női focicsapatunk és három úszónk képviselte a szombathelyi színeket. A tornán a hagyományoknak megfelelően nem országok, hanem városok képviseltették magukat. A szombathelyi delegációt Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke vezette.

A három női csapatot felvonultató labdarúgó tornát második helyen zárta az Illés Akadémia utánpótlására épülő alakulatunk. A Ferencsik Evelin-edzette gárda kétszer is megverte a házigazda Daegu együttesét, előbb 11-2-re, majd 11-3-ra. A japán Yameshivel azonban nem tudtak mit kezdeni a lányok, akik 9-1-re, 4-0-ra, és 8-2-re kaptak ki távol-keleti riválisuktól. A csapat tagjai: Alasz Hanna, Bihari Csenge, Bihari Patrícia, Csombor Luca, Licskai Léna, Lukács Korina, Polovics Dorina, Sági Fruzsina Melissza.

Szépen helytálltak a Szombathelyi Sportiskola atlétái is, akik közül Kovács Levente József súlylökésben 11.15 méterre hajította az 5 kg-s szert, ezzel a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Zimmer Bendegúz ugyancsak súlylökés ért el ötödik helyet. Az összes futónk megjavította idei eddigi legjobbját. Pápai Nerina 800 méteren 2:22.27-tel negyedik, Horváth Anna szintén 800-on 2:22.72-vel ötödik, míg Horváth Áron Benedek 1500 méteren 4:54.60-s idővel a B döntőben harmadik, összesítésben a 11. lett.

Kovács Levente József bronzzal zárt súlylökésben

Forrás: Sport és Ifjúsági Iroda

Az úszók sem vallottak kudarcot. Bozsodi Máté 50 méter pillangó 27.42-vel negyedikként, 100 méter pillangón 1:00.60-nal ötödikként, 200 méter vegyesen pedig új egyéni csúccsal, 2:21.10-zel hatodikként végzett. Horváth Patrik csak mellúszásban tette próbára tudását. 200 méteren 2:42.65-tel a kilencedik, 50 méteren 36.57-tel a 20., és 100 méteren 1:18.12-es idejével ugyancsak 20. pozícióban zárt. Pozsonyi Koppány 200 méter gyorson 2:07.40-nel 10., 100 méter gyorson 58.14-gyel 14., 50 méter gyorson 26.90-nel 20., illetve 200 vegyesen 2:28.20-szal 11. lett.

A SZoSI úszócsapata

Forrás: Sport és Ifjúsági Iroda

– Nagy élmény volt ez a nemzetközi torna a gyerekek számára – számolt be Havasi Attila, a szombathelyi delegáció sportszakmai vezetője. – Rengeteg tapasztalattal gazdagodtak a fiatalok, amelyeket biztos hasznosítani tudnak majd pályafutásuk során. Azt szoktuk mondani, ha mindenki önmagához képest tudja hozni a maximumot, vagy az ahhoz közelit, akkor abból csak jó sülhet ki. Bozsodi Máté új egyéni csúcsa rendkívül örömteli, az atléták közül lehet egy kis hiányérzete Nerinának, aki kis szerencsével simán dobogós lehetett volna, de a verseny közben kialakult lökdösődésből balszerencsésen jött ki. De ezek a versenyek ezért is jók, hogy a fiatalok megtapasztalják, bizony ilyen is létezik.