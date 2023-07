A spanyol tréner pénteken egy, szombaton és vasárnap két-két edzést vezényel, emellett videós elemzések is várnak a kerettagokra. A bajnoki- és Magyar Kupa-címvédő Haladás VSE együtteséből Dróth Zoltán, Alasztics Marcell, Vas Ádám, Hajmási Milán, Rutai Balázs és Szalmás Zoltán vesz részt a budapesti edzőtáborban. Érdekesség, hogy meghívót kapott a Haladástól nyáron távozó, most már a Berettyóújfalut erősítő Nagy Kevin is.

– Örülök, hogy a szezon előtt sikerült összehívni a keretet erre a háromnapos edzőtáborozásra, és végre a pályán is találkozhatok a játékosokkal – nyilatkozta az MLSZ hivatalos honlapján Sergio Cabrera. – A legfontosabb, hogy minél jobban megismerjem a kerettagokat, ők pedig megismerkedjenek az általam képviselt filozófiával, az új edzésmódszerekkel és taktikai elemekkel. A keret eddigi magja mellé olyan új, fiatal játékosokat keresünk, akik előtt szép jövő áll, és jól kiegészíthetik a nagyobb nemzetközi tapasztalattal rendelkező kerettagokat. Az első összetartásra 16 játékost hívtam meg, de később azért ennél nagyobb kerettel számolok - remélhetőleg a közeljövőben újabb játékosok is csatlakozhatnak a válogatotthoz. Minden váltás, edzőváltás magában hordozza az előrelépés, a fejlődés lehetőségét, nekünk most kötelességünk olyan hozzáállással dolgozni, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget.

A válogatott kerete: Alasztics Marcell (Haladás VSE), Spandler Mátyás (Veszprém Futsal), Gémesi Gergő (Újpest FC) kapusok, Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Haladás VSE), Hajmási Milán (Haladás VSE), Rábl János (MVFC Berettyóújfalu), Nagy Kevin (MVFC Berettyóújfalu), Iszák Dominik (MVFC), Fekete Mark (Kecskemét Futsal), Szentes Bíró Tamás (Nyírbátori SC), Pál Patrick (Kecskemét Futsal), Vas Ádám (Haladás VSE), Kajtár Mátyás (Kecskemét Futsal), Dróth Zoltán (Haladás VSE), Rutai Balázs (Haladás VSE) mezőnyjátékosok.