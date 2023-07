Június 19-én kezdte meg kéthetes felkészülését Tatán Ekler Luca, paralimpiai bajnok távolugró. A fiatal lány az utóbbi időben sokszor érezte azt, hogy valami még hiányzik, mintha nem állna össze a kirakós. Nem volt elégedett, mert tudta, hogy több van benne.

– Szerencsére az edzőtábor nagyon jól sikerült, most már azt érezni, hogy kezdenek helyükre kerülni a dolgok, rengeteget edzettünk, talán még sosem volt ilyen kemény edzőtáborom – számolt be a paralimpiai bajnok távolugró. – Edzőmmel egyetértésben úgy vélekedtünk, hogy amit elterveztünk, azt sikerült véghez vinnünk.

Luca a munka mellett nem sokat tudott készülni a Honvéd Kupára, ennek ellenére úgy érezte, ez volt az első idei versenye, amelyen végre összeállt minden.

– Nagyon jó érzés volt versenyezni – osztotta meg élményeit a paraatléta. – A futásnál eddig is jó formában voltam és most már ugrásnál is kijött végre a jó eredmény. Utóbbival kapcsolatban 5.82 a világcsúcs, én pedig most 5.85-öt ugrottam, előtte pedig egy 5.69-es és egy 5.71-es kísérletem is volt, ez jelzi, hogy szépen közelítem a világcsúcsomat, amit remélhetőleg a világbajnokságon meg is tudok majd dönteni. Úgy érzem, hogy a futószámokban is egyéni csúcsaimhoz közelit tudok elérni, aztán majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég.

Mivel még nincs meg a párizsi paraatlétikai vb konkrét rajtlistája, így bőven akad jó pár kérdőjel Luca számára a világversenyt illetően.

– Egyelőre nem tudni, kikkel fogok versenyezni és hogy ők mire lehetnek képesek – folytatta a paralimpiai bajnok. – Annyi bizonyos, hogy távolugrásban mindenképpen a címvédés lesz a legfőbb célom és szeretném megjavítani a világcsúcsomat. A futószámokban pedig minél jobb helyezést szeretnék elérni. Azt gondolom, ott is okozhatok meglepetést az ellenfeleimnek, de nagyon sok múlik majd azon, hogyan tudom kihasználni a pihenőnapokat, mert négy versenyszámom lesz. Keménynek ígérkezik, mert még sosem csináltam ilyet egy világversenyen. Nagyon izgatottan várom, mert érzem, hogy jó formában vagyok, amit már ”csak” meg kell mutatnom.

A párizsi vb-t július 8-17. között rendezik.

Ekler Luca a tatai edzőtábori pillanatokat egy rövid videóban összegezte, amit a hivatalos közösségi oldalára ki is posztolt:

