A Schott Lukácsháza SE 25 éves lovas szakosztálya hétvégén, vasárnap rendezi meg a Bolfán Csaba és Molnár János Fogathajtó Emlékversenyt. Az esemény helyszíne a lukácsházi sportpálya lesz. A verseny napján 9 órától tartják a pályabejárást, majd 9.30-kor pontosítják a technikai részleteket. 10 óra 30 perckor kezdődik a kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel CAN-C versenyzők számára. A délutáni programok során a pályaátépítést és a pályabemutatót követően kezdődik a vadászhajtás, valamint a CAN-D akadályhajtás. A szervezők a kisebbre is gondoltak, akiknek 13 órától pónikocsizásra, lovaglásra, arcfestésre, habpartyra és lufihajtogatásra is lesz lehetőségük. 16 órától színpadon a White Tiger rock and roll Club műsorával, 18 órától egészen éjfélig pedig a Bakos Roll zenél. 18.30-kor tartják a fogathajtás eredményhirdetését, 18.45-től pedig tombolasorsolás lesz értékes fődíjakkal. A programok ingyenesek.