A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub junior válogatott versenyzője, Hóbor Zalán a tiszaújvárosi Európa Kupa futamgyőzelme után mindössze négy nappal a junior triatlon világbajnokságon, Hamburgban ismét nagyon jó formában versenyzett. A rangos viadalon Zalán az úszásból ezen a versenyen is a mezőny elején tudott kijönni, így a harmadik helyen szállt ki a vízből, jó depózás után pedig a második helyen ugrott fel a bringára. Kerékpáron egy négy fős bollyal indultak neki a 20 kilométeres- távnak. Mögöttük pedig egy hat fős boly próbált felzárkózni – de nem tudták befogni az elöl lévőket. Sőt, a második bolyt a harmadik körben egy 15 fős boly érte utol, majd a kerékpározás vége előtt ezt a bolyt egy még nagyobb sor is elérte. Így Zalánék mögött 30-35 másodperccel egy több, mit 50 fős sor szállt le a kerékpárról. Hóbor Zalán a futás eleje után az élre állt és egymás után maradtak le tőle a vele együtt kerékpározók, viszont hátulról vészesen közeledtek a többiek. Zalánt végül három kilométer után érték utol hárman. A hátulról jövő negyedik futóra (aki a tavalyi világbajnok volt) viszont már rá tudott állni, együtt mentek. A futás végére még egy mexikói és a célegyenesben három amerikai versenyző is utolérte a kőszegiek tehetségét, így Hóbor végül a 9. helyen ért célba, ami egyébként a magyar csapat legjobb egyéni eredménye lett.

Zalán jó versenyzését mutatja, hogy közvetlenül a verseny után több külföldi edző és csapatvezető is odajött a vasi sportolóhoz gratulálni és több ajánlatot is kapott klubvezetőktől.