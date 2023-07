A szezon első felében Olaszországban (Misano), Szlovákiában (Slovakia Ring), Lengyelországban (Poznan) és Németországban (Nürburgring) versenyzett a mezőny – minden helyszínen négy futamot rendeztek. A Révész Racing négyszeres Európa-bajnoka, címvédője, Kiss Norbert pazar formában versenyzett: 16 futamból tizenegyet megnyert, és mind a nyolc időmérőn a legjobbnak bizonyult. Ennek megfelelően magabiztos, 54 pontos előnnyel áll az összetett pontverseny élén.

– Nem beszélek mellé, ez volt a célunk! – mondta határozottan Kiss Norbert. – Azért dolgoztunk olyan sokat a szezon előtt, hogy a tavalyi jó formánkat átmentsük, és ha lehet, még előrébb is lépjünk – minden tekintetben elégedett vagyok. Az első, olaszországi versenyen volt egy elektromos problémánk, az egyik futamot fel kellett adnunk. De a csapat gyorsan megoldotta a feladatot – az autó gyors, erős, és ami a legfontosabb, megbízható. Nagyon jól dolgoznak a srácok a műhelyben, ennek köszönhetően érezhetően a mezőny előtt járunk. Összeszokott csapat a miénk, mindenki kiváló szakembere a maga szakterületének, és már fél szavakból is megértük egymást – így azért könnyebb együtt dolgozni. Nem vitás, kiváló fél szezon van mögöttünk. A legjobban a szlovákiai verseny sikerült, ahol mind a négy futamot megnyertük. De legutóbb, a Nürburgringen is erőt demonstráltunk: négy futamból hármat nyertünk, egyszer pedig másodikak lettünk.

– Azonban még nincs vége a szezonnak, nem szabad, hogy a jó eredmények kényelmessé tegyenek minket, ennek megfelelően nyári szünet alatt sem engedünk ki – jelezte a szombathelyi pilóta. – Mindig van hova fejlődni, kisebb fejlesztéseken most is dolgozunk. És tudjuk jól, hogy a riválisok is dolgoznak, nem adják fel, a szezon második felében azon lesznek, hogy minket legyőzzenek. Továbbá a kamion azért kapott rendesen az elmúlt időszakban, így most átesik egy nagyobb karbantartáson. Dolgozunk keményen – majd pihenünk, nyaralunk a szezon végén, ősszel! Továbbá rengeteg meghívásnak teszek eleget, legyen szó akár szponzori, szakmai, vagy közönségtalálkozókról. Nagy örömmel veszünk részt például augusztus 4-6-án a sárvári Nemzetközi Kamionos Fesztivál – mindig szívesen találkozom, beszélgetek a vasi szurkolóinkkal!

Az összetett pontverseny élmezőnye: 1. Kiss Norbert (magyar/Révész Racing) 209 pont, 2. Jochen Hahn (német) 155 pont, 3. Sascha Lenz (német) 144.

A kamion Eb augusztus 26-27-én folytatódik a csehországi Mostban. Majd következik Belgium (szeptember 9-10.), Franciaország (szeptember 23-24.), és végül Spanyolország (szeptember 30.-október 1.).