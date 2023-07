A Kőszegi SE teniszcsapata meglehetősen kaotikus körülmények közepette kezdte meg hétfőn 16. szezonját a legmagasabb osztályban, a Szuperligában. A PG Teniszt fogadta – és kétszer is esőszünet szakította meg az összecsapást. A két csapat 3:3-as állásnál ment bele a mindent eldöntő utolsó páros meccsbe, amelyet végül nagy csatában a vendég nyert meg – így 4-3-as győzelemmel távozott Kőszegről. Érdekesség, hogy 11 órakor kezdődött az összecsapás, az utolsó meccs pedig 20.30-kor fejeződött be az esőszünetek miatt.

Sok idő nem jutott a kesergésre, kedden ugyanis már folytatódott a pontvadászat, a nagy rivális Budaörs vendégeként lépett pályára a KSE – az első fordulóban a Budaörs is vereslget szenvedett, az MTK-tól kapott ki 7-0-ra. Így mindkét gárdának égetően nagy szüksége volt az első győzelmére.

Budaörs SC–Kőszegi SE 4-3. Budaörs, Szuperligás tenisz csapatmérkőzés. Győztek: Jilly Ádám, Khin Dániel, Vörös Máté-Bartakovics Marcell, Khin Dániel–Jilly Ádám.

– Küzdelmes, kiélezett csatát vívtunk a Budaörssel – számolt be a mérkőzésről Koltay Árpád csapatvezető. – Az egyesek után még 3-2-rea a házigazda vezetett – kis szerencsével több szinglit is nyerhettünk volna. A folytatásban azonban jól harcoltunk, jól taktikáztunk, és a párosokkal meg tudtuk fordítani az eredményt. Nagyon fontos győzelmet arattunk! Így ugyanis még maradt halvány reményünk a felsőházra, ha viszont az alsóházba kerülünk, akkor is sokat fog érni ez az eredmény.

A folytatásban, az utolsó csoportmérkőzésen a Kőszegi SE a sokszoros bajnok, idén is a fő favoritnak számító MTK-t fogadja csütörtökön, 11 órás kezdéssel.