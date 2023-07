Vasárnaptól Telkiben edzőtáborozik a magyar női labdarúgó-válogatott az első alkalommal sorra kerülő őszi Nemzetek Ligájára való felkészülés jegyében. Két nemzetközi mérkőzés is szerepel a programban. Margret Kratz szövetségi kapitány ezúttal is jelölt újoncot a keretbe, a Wimbledon 19 éves támadója, Siber Glória személyében. Rajta kívül további kilenc külföldön játszó játékos kapott meghívót, és lesz egy nagy visszatérője is a csapatnak, ugyanis ismét ott van a keretben a 94-szeres válogatott kapus, Szőcs Réka. A Haladás Viktóriából nincs játékos a keretben. A Nemzetek Ligájára való felkészülés során Görögország és Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a válogatott. Jövő szerdán 19.30 órától a Bozsik Arénában a görög csapattal mérkőzik meg a nemzeti tizenegy, majd július 18-án 20.15-től Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionban. Az edzőtábor után tisztul majd a kép, hogy milyen végső összeállításban vágunk neki a Nemzetek Ligájának. – mondta Kratz.