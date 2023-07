Az osztrák határon átvezető 9,5 km-es főfutamot egy középkori ruhába beöltözött hagyományőrző karabélyos lövéssel indította. A sokszoros győztes szentgotthárdi Koszár Zsolt sérülés miatt nem indult. Az útvonal mentén több frissítőállomás enyhítette a szomjúságot. A férfiaknál Karsai Márton (Szentgotthárd), a nőknél Vásárhelyi Éva (Körmend) szakította át elsőként a jelképes célszalagot. Befutás után bőséges gyümölcs, pékárú, izotóniás ital várt a versenyzőkre, később egy gulyáslevest is elfogyaszthattak. Az eredményhirdetésen a díjakat Huszár Gábor polgármester és Kálovics Anikó, korábbi kiváló futó adta át.

Számos különdíj is gazdára talált, például a legmesszebbről érkezett futó (egy család Dunakesziről), illetve a legnépesebb család – a szülők mellett három gyermekük is futott. Minden futamban indultak külföldi futók is, a legtöbben Ausztriából (12), de volt egy német és egy szlovén versenyző is. A rendezvény értékes nyereménytárgyak sorsolásával zárult abban a reményben, hogy jövő évben a jubileumi 20. Csatafutásra is visszatérnek a résztvevők. A részletes eredménylisták az időmérő honlapján, a versenyről készült fotók és drónfelvételek a „Csatafutás – Schlachtlauf” facebook oldalon tekinthetők meg.

Eredmények. Gyerekfutamok. Óvodások. Lány: 1. Sipos Anna (Szentgotthárd) 01:43,9. Fiú: 1. Temesi Máté (Szombathely) 01:19,0, 2. Jóna Dorián (Rábahidvég) 01:43,7.

I. kcs. Lány: 1. Temesi Eliza (Szombathely) 01:40,1, 2.Vadász Doroti (Szentgotthárd) 01:45,8, 3. Horváth Júlia (Nagykanizsa) 02:04,4. Fiú: 1. Szigeti Zente (Szentgotthárd) 01:37,0, 2. Kovács Mátyás (Szombathely) 01:39,9, 3. Kiszler Márton (Vasszentmihály) 01:41,1.

II. kcs. Lány: 1. Musits Irina (Szentgotthárd) 03:36,0, 2. Musits Léna (Szentgotthárd) 03:39,4, 3. Tóth, Szonja (Szentgotthárd) 03:42,7. Fiú: 1. Omai, Barnabás (Budapest) 03:07,6, 2. Németh Dávid (Szentgotthárd) 03:14,4, 3. Vadász Dávid (Szentgotthárd) 03:26,1.

III. kcs. Lány: 1. Gaál Léna (Szentgotthárd) 03:04,8, 2. Kiss Vivien (Celldömölk) 03:07,7, 3. Karsai Liza (Szentgotthárd) 03:28,7. Fiú: 1. Fülöp Máté (Szombathely) 03:00,5, 2. Zsódér Dániel (Szombathely) 03:02,7, 3. Demeter Áron (Magyarlak) 03:05,0.

IV. kcs. Lány: 1. Kiss Luca (Celldömölk) 04:43,6, 2. Omai Katalin (Budapest) 04:45,7, 3. Monek Csenge (Szentgotthárd) 05:07,8. Fiú: 1. Bottyán Barnabás (Dunakeszi) 05:13,7, 2. Németh Máté (Kislőd) 05:40,2, 3. Fekete Ádám (Szentgotthárd) 06:00,9.

V. kcs. Lány: 1. Riedler Valentina (Mitterdorf an der Raab) 04:34,8, 2. Tóth Kinga (Szentgotthárd) 05:35,5.

VI. kcs. Lány: 1. Varga Flóra Anna (Szombathely) 04:51,6.

Főfutam. Női. N20: 1. Varga Rebeka Sára (Szentgotthárd) 53:12,0, 2. Bornemissza Anita (Szentgotthárd) 59:49,2, 3. Kern Dóra (Szentgotthárd) 09:15,3. N30: 1. Dominics Linda (Szentgotthárd) 46:09,5, 2. Pajor Petra (Szentgotthárd) 48:21,7, 3. Demeterné Mihály Ágnes (Magyarlak) 48:57,5. N40: 1. Farkas Adrienn (Szombathely) 46:21,5, 2. Németh Beáta (Bad Tatzmannsdorf) 48:10,8, 3. Brendel Móni (Kislőd) 51:58,2. N50: 1. Vásárhelyi Éva (Körmend) 45:05,5, 2. Szigeti Ildikó (Ajka) 52:02,9, 3. Waldhaus Sandra (Bad Loipersdorf) 01:25,3. N60+: 1. Dolgos Mária (Gönyű) 01:55,2.

Férfi. FU20: 1. Kolozsvári Ákos 51:46,4. F20: 1. Ifj. Kelemen Tamás (Pacsa) 37:09,2, 2. Borbély Attila (Szentgotthárd) 43:29,9, 3. Vásárhelyi Attila (Körmend) 44:13,8. F30: 1. Karsai Márton (Szentgotthárd) 34:06,7, 2. Gorza István (Táplánszentkereszt) 37:36,7, 3. Varga Csaba (Csákánydoroszló) 44:18,4. F40: 1. Ostermann Christian (Graz) 37:39,5, 2. Kárász László (Zalavár) 39:04,1, 3. Kovács Balázs (Szentgotthárd) 39:20,5. F50: 1. Garami Árpád (Szombathely) 39:30,3, 2. Schwab Markus (Zalaegerszeg) 41:24,5, 3. Rosta Csaba (Szombathely) 41:31,1. F60+: 1. Somogyi Gábor (Szentgotthárd) 36:50,3, 2. Kohlfürst Alois (Eggersdorf) 49:59,5, 3. Petz László (Katafa) 50:39,8.

Hobbifutam. Női: 1. Riedler Valentina (Mitterdorf) 06:50,0, 2. Ostermann Cornelia (Graz) 07:43,7, 3. Gaál Léna (Szentgotthárd) 08:01,7. Férfi: 1. Höfler Daniel (Hartberg) 06:15,2, 2. Sipos Zalán (Rábagyarmat) 08:22,5, 3. Külvári Norbert István (Szentgotthárd) 08:53,8.

Nordic Walking. Női: 1. Ostermann Helga (Graz) 27:22,8, 2. Markó Imréné (Nádasd) 31:57,4. Férfi: 1. Ostermann Peter (Graz) 25:19,8, 2. Frigy József (Magyarlak) 28:19,0, 3. Bauer Arnold (Szentgotthárd) 29:50,1.