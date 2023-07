A bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő szombathelyi gárda a héten két edzőmeccset is játszik a lengyel Record Bielsko-Biala vendégeként: szerdán 18, csütörtökön pedig 14 órakor kezdődik a találkozó. A zöld-fehér delegáció szerda reggel vág neki a 450 km-es távnak, csütörtök este pedig már utazik is vissza Szombathelyre. Nincs sérült a keretben, teljes csapattal teljesíti a lengyelországi „túrát” a HVSE. Aztán folytatódik az erőltetett menet, ugyanis vasárnap és hétfőn a szintén élvonalbeli SG Kecskemét Futsal lesz a rivális. Vasárnap Lakitelek, a Hungarikum Liget az otthont a 15.30-kor kezdődő összecsapásnak, majd a hétfőn 15.30-kor már Kecskeméten mérkőznek meg a felek – utóbbi meccset zárt kapuk mögött rendezik.