– Bővebb a keret a tavalyihoz képest, de azt, hogy mennyire bő, az csak úgyis szezon közben derül majd ki – mondta Pődör Zoltán, . – Most úgy nézünk, ki, hogy minden pozícióra van három játékosunk, aminek elégnek kell lennie. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy le vannak osztva a helyek, hanem azt, hogy versenyhelyzet van a lányok között a pozíciókért. Arra kértem a játékosokat, hogy küzdjenek meg egy mással ezekért a posztokért, mert ezáltal jut előbbre a csapat. Az, hogy milyen szezonunk volt tavaly, az már a múlté, igaz, sok pontot hullajtottunk, de abból kiindulni nem érdemes. Borzasztó szerencsétlen idényünk volt az előző, aminek már a legelején fontos pontokat vesztettünk, amiben játékos veszteségeink mellett a bajnokság lebonyolításának is megvolt a maga kicsit sem elhanyagolható szerepe. Azt mondtam most a lányoknak, hogy a legelső perctől kezdve úgy kell nekimenni ennek az új szezonnak, hogy nem veszíthetünk pontot. Majd decemberben ráérünk azon gondolkodni, hol lehet kicsit ereszteni a nadrágszíjon, miként lehet kicsit pihenni. Azt sem lehet tudni, hány pólusú lesz a következő idény. Lehet, hogy végig két csapat verseng majd a bajnoki címért és a feljutó helyekért, az is lehet, hogy három. Azt gondolom, hogy jelenleg az NB I/B legerősebb keretével mi rendelkezünk. Tavaly 4-5 együttes is harcolt a feljutásért, idén szerintem ez nem így lesz. Elfogytak a piacképes játékosok, nem tudtak nagy mértékben erősíteni a gárdák. Bár még nem látjuk a teljes képet a bajnoki erőviszonyokról, de ki merem jelenteni, hogy abszolút esélyesek leszünk a 2023/2024-es szezonban a bajnoki cím megnyerésére.

Idén csak magyar kézisekkel sikerült megerősíteni az SZKKA keretét, amely immár 100 százalékban hazai játékosokból áll.

– Tavaly év közben nézegettem már a tehetségeket, akiket ide lehetne csábítani

– folytatta az SZKKA első embere. – Így például Szeberényi Flórát, aki az NB I.-ben is kiemelkedő játékos lehet. A rutinosabb érkezők közül Kazai Anitát azt hiszem, nem kell senkinek sem bemutatni, vagy éppen a kapus Csatlós Csengét, akit eddig talán nem övezett akkora megbecsülés, mint amekkora őt megilletné, hiszen pár éve még az utánpótlás válogatott kiemelkedő játékosa volt. Fontos, hogy a saját utánpótlásunkból is tudtunk merítkezni. Ha már a fiatalokat említem, örömteli, hogy Wutschi Verona egy év után visszatért Siófokról Szombathelyre. Voltaképpen Horváth Annát és Győri Vikit kellett pótolnunk, ami maximálisan sikerült is. A már meglévő, az elmúlt szezont végigküzdő magtól pedig azt kértem, hogy a tavalyi negatívumokat forgassák át magukban ősztönző pozitívumokká.

Bővült a szombathelyiek szakmai stábja is. Vida Gergő segítője továbbra is Mirko Vujovic lesz, akárcsak az előző idényben Pődör Zoltánnak. Az NB I.-es játékosmúlttal rendelkező Kovács Róbert lett az új kapusedző, Vincze Tamás továbbra is a csapat erőnléti edzője, Lengyák György pedig a lányok atlétikai felkészültségében játszik fontos szerepet a jövőben.

– Az első két nap a tesztekről szól – adott betekintést az alapozás szakmai hátterébe Vida Gergő vezetőedző. – Felmérjük a lányok állóképességét, gyorsaságát, dinamikáját és ehhez alkalmazkodik majd az erőnléti munka a felkészülés során. Az első hét a rávezetés időszaka, aztán a hét második felében már keményebb terhelést kapnak a játékosok, akik egyéni edzésterv alapján készültek már a mögöttünk hagyott hónapban is. Első edzőmeccsünket a tervek szerint július 25-én játsszuk itthon az osztrák bajnok Hypoval, amellyel lesz egy visszavágó meccsünk is. Illetve érkezik még egy cseh MOL ligás csapat, valamint utazunk a MOL Liga győzteséhez, a Dunaszerdahelyhez. Augusztus végefelé összemérjük tudásunkat az élvonalba frissen feljutott Kozármislennyel, majd az alapozást várhatóan a NB I.-ben maradt NEKA ellen zárjuk le.