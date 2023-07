– Örülök, hogy a két évvel ezelőtti harmadik helyem után idén négy percet is javítottam a legjobb időmön és a dobogó legfelső fokára állhattam. Egyébként 2012-ben vettem részt először a Salzkammergut Trophy – a mostani a legjobb eredményem. A nagy meleg és az erős tempó sokat kivett felfelé, de tudtam, hogy lefelé nem nagyon húzom a féket, úgyhogy ha nincs technikai probléma vagy bukás, akkor nem lehet gond. Szerencsére nem is akadt semmilyen problémám! – összegzett elégedetten a szombathelyi aranyérmes, Gergácz Péter. – Folyamatosan edzésben vagyok, de erre a versenyre jó két hetet azért specifikuson is készültem. Nem füllenetek, a jó eredmény reményében utaztam ki Ausztriába. Egy kicsit megijedtem, amikor „csak” harmadikként fordultam a hegytetőn, de aztán lefelé mér nem volt gond – egy perces előnnyel értem célba, ami ekkora sebességnél úgy egy km-es előnyt jelent. Nagyon büszke vagyok – az pedig még ad plusz okot az örömre, hogy az idei legjobb eredményemet teljesítettem.

A szintén szombathelyi Szántai Balázs az 55 km-es távon indult, 1 óra 34 perces idővel kategóriájában a 43. helyen végzett.