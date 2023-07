Ahogy arról portálunk több ízben is beszámolt, Ekler Luca tarolt a Párizsban megrendezett para-atlétikai világbajnokságon. A szombathelyi paraatléta összesen három arany- és egy ezüstérmet gyűjtött be, amiket az Eiffel-torony lábánál prezentált is. Hivatalos közösségi oldalára töltötte fel az érmekkel készült fotókat. Azt kell mondani, hogy jól állnak a medálok Lucának.

