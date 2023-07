A csákánydoroszlóiak ősszel 11, tavasszal pedig 8 pontot gyűjtöttek, így 19 egységgel a 7. helyen zárták a bajnokságot. Azaz sem előre, sem pedig hátra nem léptek az őszi 7. helyükről. Sütő Zsolt játékos-edző együttese Zalaegerszegen vívja hazai mérkőzéseit – tavasszal éppen a hazai környezetben vívott meccsek sikerültek gyengébben.

– Nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével, nagyon hullámzóan szerepeltünk tavasszal – mondta Musits József, a Csákánydoroszló elnöke. – Különösen a három hazai vereség fájó, hiszen egyik ellenfelünk sem dobott kiemelkedő fát, ám mi képesek voltunk még ezt is alulmúlni. Vagyis ezek mind nyerhető meccsek voltak. Egy-egy hazai vereség után ugyan idegenben rendre győztünk, de nyerhető meccseket húztunk be nálunk gyengébb csapatok ellen. Két mérkőzéssel viszont tényleg elégedett voltam, Oroszlányban 6:2-re nyertünk, Zalaegerszegen pedig 5:3-ra vertük a Sárvári Kinizsit. De összességében – ahogy említettem is – elégedetlen vagyok a helyezéssel, dobogó körüli eredmény lett volna a realitás. Ám sok pontot elhullajtottunk, így ez nem sikerülhetett. Egyénileg – az egész évet tekintve – Márton László és Meixner László nyújtott kiemelkedő produkciót, mindketten 560 fa feletti átlagot dobtak. Viszont voltak olyan játékosok is, akik teljesítménye elmaradt a várttól – ők ennél többre képesek, mint amit láttunk tőlük. A felkészülést augusztus első hetében kezdjük, Csákánydoroszlóban tartjuk az edzéseket és a bajnokság során is idehaza tréningezünk – csak a meccsekre utazunk Zalaegerszegre. Sajnos az edzéslátogatottság az elmúlt szezonban nem volt az igazi, így a bajnokságban sem változik a nyári felállás: Csákánydoroszlóban edzünk, Zalaegerszegen csak meccselünk. A játékoskeretben nem lesz változás. Ami a nyári programot illeti, részt veszünk a zalaegerszegi Göcsej Kupán és a szombathelyi Savaria Kupán is.