– Nagy örömünkre a szombathelyi futball szereplői mind magukénak érzik az NB III.-as projektünket, rengeteg támogatást kapunk mindenfelől, de a segítségünkre van például az NB II.-es Szombathely Haladás Kft. is – jelezte Somfalvi Csaba, a HVSE labdarúgó szakágvezetője. – Az elveinkhez tartottuk magunkat, kizárólag szombathelyi, vasi kötődéssel bíró játékosokkal, a Haladásban vagy az Illés Akadémián nevelkedett futballistákkal erősítettük meg a keretünket.

A Szombathelyi Haladás Kft.ben végzett munkája mellett, amatőrként nálunk folytatja a pályafutását a Haladás korábbi csapatkapitánya, Németh Milán – neki nem csak a pályán, hanem az öltözőben is főszerepet szánunk, Szükség lesz a rutinjára, az eltökéltségére. A kőszegi Czuczi Péter az NB III.-as Majosi SE-től érkezik, Varga Márk a szintén NB III.-as Veszprémből, Pataki Márk Répcelakról, Horváth Márk pedig Ausztriából – Varga Márk és Pataki Márk HVSE-, Horváth Márk pedig Illés-nevelés.

A Királyból igazoltuk át Vígh Patrikot, az Illés Akadémiáról Horváth Barnabást, az NB III-as Teskándról pedig Szabó Martint – utóbbi a szombathelyi egyetem hallgatója. Az utánpótlásunkból Árvai Dávid, Hende Máté és Simon Levente került fel a felnőttek köz.

– Távozóin is vannak, különböző okok miatt nem vállalta be a harmadosztályt Szőts Máté, Péter Ábrahám, Sály Péter, Baumgartner Bálint és Iván Gergő – árulta el Somfalvi Csaba. – Igaz, Szőts Máté, Baumgartner Bálint és Péter Ábrahám edzőként a Haladás-közösség tagja marad. A szakmai stáb bő kerettel dolgozhat, a társaság motivált, vevő a munkára. Elég erős csoportba kerültünk, nem is lehet más a célunk, mint a biztos bentmaradás – ehhez négy csapatot kell megelőznünk. Ami nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat!

Az északnyugati csoport mezőnye: III. Kerületi TVE, Balatonfüred, Bicske, Budaörs, Csorna, Dorog, ETO Akadémia, Gyirmót FC Győr II., Haladás VSE, Kelen, Komárom, Puskás Akadémia II., Sopron, Tatabánya, Veszprém, ZTE II.