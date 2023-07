A Szegeden rendezett VII. Országos Cápa Bajnokságon 68 csapat összesen 284 versenyzője szállt be medencébe. A Szombathelyi Sportiskola úszó szakosztályát ketten képviselték: Magyar Adél és Molnár Médea.

A többnapos megmérettetés első etapján Médea öt másodperces egyéni csúccsal mutatkozott be 100 m mellen. 1:31.17-es idejével a 17. helyet szerezte meg. Adél 50 gyorson új egyéni és egyesületi csúccsal nyitott (30.05), ennyit a 10 és 11 éves lányok közül sem úszott soha senki Szombathelyen. Elsőként kvalifikálta magát a döntőbe, ahol második lett. A második napon Adél a 100 hát döntőjében további fél másodpercet tudott faragni egyéni csúcsán, és 1:17.88-al újabb ezüstöt szerzett. 200 vegyesen utolsó 50 méteres remek hajrájával újfent másodikként csapott a célba. A végére csak összejött az arany Adélnak. Az utolsó napon 200 méter gyorson hatalmas küzdelemben, óriási egyéni csúccsal (2:25.17-el) nyert. Emellett 100 gyorson második lett. Médea a 100 után 200 méter mellen is jól úszott, javított egyéni csúcsán, végül 16. lett.

– Előzetesen számítottunk rá, hogy több számban is várható döntős részvétel nálunk, de Adél 50 gyorsa így is nagy meglepetés volt, illetve, hogy a hosszabb távokat is ilyen jól bírta. Ami érdekes vele kapcsolatban, hogy két éve még röplabdázott, tehát csak nemrég nyergelt át az úszásra, amit gyakorlatilag 8 évesen kezdett el. Ehhez képest nagyon nagy eredmények ezek Adéltól – értékelt röviden Polgár Sándor, a SZoSI edzője.