A napokban zajlott le U19-es korosztályos röplabda válogatottjaink részvételével a MEVZA-torna Mariborban. A világbajnokságra készülő lányok öt mérkőzésükből négyet nyertek, csak a horvátoktól kaptak ki, így a dobogó második fokára állhattak fel. Az eredmény több, mint hízelgő, ráadásul a szakmai stáb pontos képet kapott arról, hogy hol kell még finomítani a játékot.

Kőnig Gábor szövetségi edző pár nap pihenőt adott tanítványainak, majd Budapesten folytatják a felkészülést az augusztusi magyar-horvát közös rendezésű vb-re. A válogatott programot még színesíti egy Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál is Mariborban, július 23-29. között. A fiúk egy győzelmet szereztek, de nem kell búslakodniuk, mivel napról-napra javuló játékot nyújtott az együttes, és a négy fontos hiányzóval kiegészülve a jövőben még további szép sikereket érhetnek el Weczera Csaba tanítványai. Mindkét válogatottban szerepet kaptak Szombathelyről indult játékosok. A lányoknál két SZoSI-nevelés, Szakály Stefánia és Gergácz Olga is egyre fontosabb tagja a csapatnak. Stefi jelenleg Balatonfüreden, a Szent Benedek RA-nál játszik, ahol egészen idáig csapattársa volt Olga is, aki épp mostanság teszi át székhelyét Füredről Békéscsabára.

– Mindkét leányzónak nagy előrelépés volt, hogy el tudtak igazolni Balatonfüredre a Szombathelyi Sportiskolától – nyilatkozta Bedőcs Gergely, a SZoSI röplabda szakosztályának vezetője, aki egyúttal az U19-es női röplabda-válogatott másodedzője is. – Nem csak az edzésszám növekedése vált a javukra, hanem szerepelhettek az extraligás Szent Benedek NB I.-es fiókcsapatában, illetve emellett az U20-as és az U17-es kiemelt bajnokságban is játszottak. Utóbbit meg is nyerték idén. Mindketten remek fizikai adottságokkal rendelkeznek, a centerposzton játszó Stefi talán a legmagasabb a válogatottban, minden adottsága megvan ahhoz, hogy felnőtt válogatottá váljon 2-3 éven belül. Tudomásom szerint ő már a Szent Benedek extraligás együttesével készül Füreden a következő szezonra. Olgi szélső ütő, több mint 185-186 centi magasságával ő is a nagyon jó fizikumú röpisek közé tartozik. Most úgy érezte, hogy a Szent Benedektől Békéscsabára kell továbblépnie. Ők ketten már biztosan ott lesznek a maribori Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Bedőcs Gergely külön kitért a SZoSI jelenlegi röplabda utánpótlásának egyik legnagyobb tehetségére, Németh Lucára is, aki már U17-es válogatottnak mondhatja magát. Luca nem mellékesen a körmendi kosárlabda klub egyik meghatározóbb korábbi játékosának, Németh Istvánnak a lánya és szerencsére a gének nem hazudnak. A szakember szerint Luca örökölte a körmendi klasszis kosaras bal kezét és fizikumát is, és ahogy Bedőcs Gergely fogalmazott, nagyon ott van fejben a pályán.

– A szakmai munka eredményessége nálunk kézzel fogható – mondta büszkén a SZoSI szakosztályvezetője. – Aki ebben a sportágban gondolkodik és minket felkeres, annak tudunk segíteni. Persze mi csak egy bizonyos szintig tudjuk biztosítani a szakmai felkészítést, egy idő után el kell engednünk tehetségeink kezét, ahogy tettük azt Stefi és Olgi esetében is továbbfejlődésük érdekében.

A Mariborban pályára lépő U19-es fiú válogatott egyik húzóembere volt Szalai Kristóf, aki a szintén kerettag Gőczi Dániellel együtt Szombathelyen, a SZoESÉ-ben kapta meg a röplabdázás alapjait.

– Hál’Isten töretlen a fejlődése mindkét fiúnak – fogalmazott Gőczi István, a Szombathelyi Egyetemi SE férfi röplabda szakosztályának vezetője. – Kristóf 4-es ütőt játszik, nagyon jól megy neki, éppen ezért sokszor próbálnak meg rá nyitni, hogy fárasszák. Egyedül a nyitásfogadás volt a gyengéje, de mára már ebben is rengeteget fejlődött. Még talán a sáncban kellene előrelépnie, de mindent egybevéve egyre komplexebb játékossá válik – vélekedett a szakvezető.

Szalai Kristóf és Gőczi Dániel pár évvel ezelőtt Dunaújvárosba igazolt, ahol korosztályos csapatukkal tavaly bajnoki címet ünnepelhettek. A két szombathelyi tehetséges röplabdázó útjai a következő szezontól elválnak, mivel Kristóf a neves fővárosi alakulathoz, a Pénzügyőrhöz igazolt.

– Pályafutásom talán most kezd csak igazán fejlődő fázisba lépni – ezt már Szalai Kristóf mondta lapunknak. – Túl vagyunk egy maribori tornán az U19-cel, amellyel szerintem magunkhoz képest nem értünk el rossz eredményt annak dacára sem, hogy több kulcsfontosságú hiányzónk is volt. Most vár ránk az U21-es válogatottal egy koszovói Eb-selejtező. Ami a Pénzügyőrt illeti, nagy lehetőség előtt állok, hiszen megvált külföldi játékosaitól a klub, több teret adnak a magyar fiataloknak, akik között én is szerepet kaphatok. A fejlődés és a több játéklehetőség volt az, ami miatt váltottam és persze az sem elhanyagolható, hogy a férfi extraliga bajnoki címvédője hívott, amire nem lehetett nemet mondani – zárta szavait a Pénzügyőr szombathelyi fiatalja.