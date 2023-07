A fiúknál a második és a harmadik osztályosok is megnyerték a palántaprogramban kiírt versenysorozatot. Az U11-es és az U12-es csapat is országos döntőbe jutott, ahol összemérhette tudását a korosztály legjobbjaival. Az U14- es csapat a „B” döntőben szerepelt, amit meg is nyert, így az országos 9. helyet szerezte meg.

Az U16-osok nagy bravúrral jutottak be az „A” döntőbe, ahol a nyolcadikok lettek. Az U18 szintén a „B” döntőben szerepelt, 8. lett, ami az összesített rangsor 16. helyét jelentette. A Diákolimpián is megmérettették magukat a fiúk: III. korcsoportban országos bajnokok lettek, míg a IV. korcsoportban a bajnoki ezüstérmet szerezték meg az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolát és a Somogyi Béla Tagiskolát képviselve.

A lányok közül a másodikos palántákat és az U11-eseket kell kiemelni. Az előbbiek a régióban a legjobb lánycsapat lettek, csak a körmendi fiúk előzték meg őket. Az U11-esek a fiúkhoz hasonlóan az országos döntőbe jutottak, ami nagy eredmény a lányoktól, akik egy éve kezdtek kosarazni.