A Haladás VSE hagyományos tornája nagy népszerűségnek örvend. Ezúttal is főleg hazai versenyzőkből állt a mezőny – akik a dobogós helyeket is bezsebelték –, de érkeztek teniszezők Bajáról és Pestről is. A kétnapos tornán öt kategóriában hirdettek versenyt.

Eredmények, vegyes páros: 1. Héra Gréta-Kemény Dániel, 2. Balog Natália-Orosz Regő, 3. Hajdu Szonja-Pallag Márk. Családi nagy gyerekkel: 1. Horváth Máté-Horváth Ádám, 2. Kerecsényi Gábor-ifj. Kerecsényi Gábor, 3. Tájmel Tamás-Tájmel Kristóf. Családi kis gyerekkel: 1. Varga Edina-Kelemen Alex, 2. Gerencsér Soma-Nagy Krisztina, 3. Kelemen Kata-Kelemen Krisztián. Gyerek: 1. Kelemen Alex-Takács Teo, 2. Kelemen Kata-Gerencsér Mira, 3. Gerencsér Soma-Várkony Simon. Férfi páros: 1. Sebesi Patrik-Tájmel Kristóf, 2. Tájmel Tamás-Farkas Tamás, 3. Horváth Máté-Horváth Roland.