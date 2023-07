Bujárszky Ádám irányítja a következő szezonban az SZKKA U15-ös csapatát – jelentette be a klub hivatalos oldala. A 47 éves, szakedzői és erőnléti edzői papírral is rendelkező tréner huszonöt éve, Mátészalkán kezdte edzői pályafutását, majd 2013 óta a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola egyesületénél dolgozott és itt érte el edzői pályafutása legmeghatározóbb sikereit.

– Sorolhatnám az elmúlt tíz év eredményeit, de ezt nem tartom igazán fontosnak – fogalmazott az SZKKA honlapján Bujárszki Ádám. – Viszont nagyon büszke vagyok arra, hogy a most Európa-bajnokságot nyerő junior válogatottban négy volt tanítványom (Csernyánszki Liliána, Panyi Anna, Gém Léna, Makó Zoé) is szerepelt. Ők már mindannyian bemutatkoztak az NB I.-es felnőtt bajnokságban is. Több ifjúsági és serdülő válogatott tanítványom van jelenleg is – nyilatkozta a szakember, akit Vida Gergő vezetőedző keresett meg első körben, majd Pődör Zoltán ügyvezető vázolta fel számára a konkrét elképzeléseket.

– A csapathoz újonnan érkező edzőként elég nehéz konkrét célokat meghatározni a következő szezonra – folytatta Bujárszky Ádám. – De szeretem a kihívásokat, ezért mindenképpen megcélozzuk az U15-ös I. osztály felsőházát. Viszont sokkal fontosabbnak tartom a gyerekeket felkészíteni az U17-es I. osztály kihívásaira. Szeretnék nagyon képzett, kiváló sportolókat és sportembereket nevelni. Hajrá SZKKA! – zárta szavait a szakember, akinek irányításával az SZKKA U15-ös csapata is megkezdte a felkészülést az új szezonra.

A múlt heti, osztrák Hypo elleni győztes edzőmeccs után újabb felkészülési mérkőzésen lép pályára az SZKKA NB I/B.-s csapata. Kedden 18 órától a MOL extraligában és EHF Európa Kupában is szereplő cseh Hazena Kynzvart együttesét látja vendégül Vida Gergő alakulata a Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnokban.