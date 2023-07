Fabrizio Romano olasz transzferguru pénteken már arról számolt be, hogy a Jürgen Klopp vezette Liverpool legfőbb célpontja a magyar válogatott középpályás, a tárgyalások pedig jól haladnak. Szoboszlai szombat délelőtt megérkezett Liverpoolba, átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon is. Szoboszlai öt évre írt alá a legutóbbi bajnokságot az 5. helyen záró, így az Európa-ligában induló angol együtteshez. A 8-as mezt fogja viselni – azt, amit korábban a legendás Steven Gerrard is. Szoboszlait 2026-ig kötötte szerződés a lipcseiekhez és bár korábban a Newcastle United érdeklődéséről is lehetett olvasni, végül a Liverpool lett a befutó. A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 19-szeres angol bajnok Liverpoolnak az argentinokkal világbajnok Alexis MacAllister után Szoboszlai a második nyári szerzeménye.

A Football Insider nevű portál tudni véli, hogy a középpályás heti 150 ezer fontért (átszámítva mintegy 65 millió forintért) írhat alá, ami éves szinten 7.8 millió fontot (csaknem 3.4 milliárd forintot) jelent. Ha igazak a portál értesülései, akkor Szoboszlai – holtversenyben – a Liverpool 8., míg a liga 45. legjobban kereső játékosa lehet. Szoboszlai 2021 telén szerződött a Red Bull Salzburgtól az RB Leipzighez, két és fél idény alatt kétszer nyerte meg a Német Kupát.

-Remek érzés itt lenni. Élveztem az utóbbi pár napot, s már alig várom, hogy jobban megismerjek mindenkit. Az elmúlt napok nagyon hosszúra sikeredtek, nem volt könnyű, de már itt vagyok. Nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy kezdetét vegye a kaland. A Liverpool egy történelmi klub, fantasztikus játékosokkal, jó edzővel, minden szuper. Számomra ez volt a tökéletes következő lépés, csatlakozni egy ilyen klubhoz. A szurkolók, a stadion, minden elképesztő – mondta első klubnak adott interjújában Szoboszlai.