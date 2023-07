Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Mercs Abigél, a szombathelyi a Savaria Speedskating Team versenyzője Salt Lake Cityben készül az új szezonra. A vasi egyesület férfi gyorskorcsolyázói közül Bejczi Botond, Bödei Bálint és Sipos János pedig július elején keltek útra az első jeges edzőtáboruk helyszínéül szolgáló Bajor-Alpokba. Bejczi Botond sikeres szezont tudhat maga mögött, mivel több távon is megfutotta a felnőtt szintidőt, ugyanakkor még van hova előrelépnie.

– A szezon első fele ugyan kicsit nehezebben indult, de a második fele azért összeállt – értékelte a mögöttünk hagyott versenyidény tapasztalatait Bejczi Botond. – 1500 és 1000 méteren is sikerült megfutnom a felnőtt szintidőt, tehát most úgy tudok nekivágni a következő szezonnak, hogy két távon is megvan a felnőtt szintidő. Mindemellett még az 500 méter sincs olyan távol. Ez a legfőbb célom jövőre, hogy három is távon is meglegyen a szint. Összességében nem panaszkodhatok, mert végső soron öt neo-senior világkupa érmet nyertem.

A szombathelyi fiúk négy hétre érkeztek a németországi Inzellbe, ahol február óta most először láthattak ismét jeget.

– A felkészülés első hete csak biciklizésből és konditermi edzésekből állt, a következő három hétben válnak egyre intenzívebbé a jeges tréningek. Nagyon fontos, hogy ezt a nyári időszakot maximálisan ki tudjuk használni, mert közel fél éve nem láttunk jeget. Még másfél hét van hátra az edzőtáborból, aminek részeként a jeges edzések mellett ugyanúgy megmarad végig a kerékpározás, ez az egyik legfőbb része az alapozásnak. Jelenleg az egyik legjobb holland csapat két edzőjével van szerencsénk együtt dolgozni. A németalföldi szakemberek főleg a kerékpáros programban segítenek bennünket. Nyilván, az első pár edzés mindannyiunk nehezebb volt, idő kellett, mire újra el tudtuk kapni a ritmust. A többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon jól érezzük magunkat itt, minden körülmény adott ahhoz, hogy el tudjuk végezni azt, amiért jöttünk, itt tényleg minden a sportról szól – zárta beszámolóját Bejczi Botond, aki októberben három felkészülési versennyel hangolódik majd a novemberben rajtoló 2023/2024-es világkupa-sorozatra.