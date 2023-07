A tavaly novemberben érkező, legutóbb az MTK Budapest vezetőedzőjeként ténykedő Vida Gergő a DVSC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatójaként is dolgozott korábban. Elsődleges feladata a jól felépített szombathelyi utánpótlás-rendszer átvilágítása, koordinálása és fejlesztése volt, valamint az SZKKA „Jövő Tehetsége” programjának irányítása.

– November óta alapos betekintést nyerhettem a klub életébe, rendkívül hasznosan telt a mögöttünk hagyott kicsivel több mint fél év. Már akkor úgy egyeztünk meg Pődör Zoltánnal, hogy nyártól átveszem a felnőtt csapat irányítását, függetlenül attól, milyen osztályban szerepel a következő idényben – fogalmazott Vida Gergő, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt együttesének új vezetőedzője, aki az NB I.-es Debrecen és MTK mellett a szintén élvonalbeli Békéscsabát is irányította. – A hazai utánpótlásképző kluboknál mindig az a mérvadó szám, mennyi elsőosztályú játékost nevel ki. Láthatjuk, hogy az SZKKA jó pár játékost adott már az NB I.-nek. Stabil utánpótlás bázissal rendelkezik a klub, amely a legkisebbektől a legnagyobbakig bezárólag egy komplex közösséget, egy nagy családot alkot. A felnőtt keret jó részét saját nevelésű fiatal játékos adja, ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni a jövőben is. Nyilván azt nem tudjuk kivitelezni, hogy csak saját nevelésű kézilabdázóból építsük fel a felnőtt a csapatot, ez nem túl életszerű, viszont az egészséges arányt meg lehet, sőt, meg is kell találni a hazai fiatalok és az igazolt, tapasztalt kézisek között, hogy aztán gond nélkül jussunk vissza az NB I.-be.

Az utóbbi hetekben nagy volt a játékosmozgás a klub háza táján. Az újonnan érkezők, Kazai Anita, Szeberényi Flóra, Csatlós Csenge, Hornyák Panna, Kadlicsek Zea, Gönczöl Vivien, Pankotai Luca és Böhm Nikolett mellett hosszabbított a klubbal a két Pődör-lány, Rebeka és Blanka, valamint Varga Nikolett, míg az eddigi utánpótlás játékosok, Szákovics Hanna és Török Fanni jövőre a felnőttek között bizonyíthat.

– Tavaly épp a rutin hiányzott, amit igyekeztünk pótolni a már igazolt új játékosokkal, illetve azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a gárda magja tavaly már lenyomott egy szezont, ezáltal ők is rutinosabbá, tapasztaltabbá váltak a sok kiélezett meccs során – folytatta a tréner. – Az edzői filozófia mindig egy érdekes kérdés. Azt gondolom, nincsenek csodák, mindenki láthatja, milyen irányba tart a modern kézilabda. Nálunk a legfontosabb a fejlődés, hiszen még mindig rengeteg potenciál van a fiatalokban. Játékstílusunk hasonló lesz, mint a tavalyi idényben, ami azt jelenti, hogy kemény védekezésen alapuló gyors lerohanásgólokkal igyekszünk operálni, ami persze függ az ellenfél taktikájától, stratégiájától is.

Július 10-én, hétfőn kezdi meg az alapozást az SZKKA NB I/B.-s alakulata. Hat edzőmérkőzés szerepel a lányok felkészülési programjában, a tervek szerint Vida Gergő együttese élvonalbeli és külföldi csapatokkal is összeméri majd erejét és tudását.