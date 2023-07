A hagyományokat újraélesztve szervezte meg a Bolfán Csaba és Molnár János fogatható emlékversenyt vasárnap a Schott Lukácsháza Lovas Szakosztálya. Komálovics Ottó versenyigazgatótól megtudtuk: huszonhét nevezés érkezett, jöttek résztvevők a szomszéd vármegyéből, illetve külföldről is. A verseny a Vas vármegyei bajnokság fordulója volt, a programon vadászhajtás is szerepelt. Emellett családi programok, pónilovaglás, kocsikázás is várta a kilátogatókat.