A lengyelországi Gliwicében rendezik a serdülő (U15-ös) és ifjúsági (U19-es) asztalitenisz Európa-bajnokságot. A Pázsy Ferenc szövetségi kapitány vezette, négytagú magyar U15-os válogatott második számú játékosa a Szombathelyi AK-Sportiskola 13 éves fiatalja, Gergely Márk, valamint klubtársa, a 14 esztendős Poór Balázs. Július 14-től, azaz péntektől július 18-ig a csapat, míg 19-től 24-től az egyéni, páros és vegyespáros versenyeket rendezik. A két vasi fiatal minden számban, tehát csapatban, egyéniben, párosban és vegyespárosban is asztalhoz áll. Azaz kőkemény napok várnak a két SZAK-os kiválóságra. Gergely tavaly már részt vett egy Európa-bajnokságon, de Olaszországban csapatban nem kapott lehetőséget, míg egyéniben a legjobb 64 közé jutott. Poór számára ez lesz az első Európa-bajnokság.

– Beszélgettem korábban Pázsy Ferenccel, aki nem titkolta: a serdülőcsapat számára a legjobb nyolc közé jutás az elvárás, de a dobogós helyezésre is van esély – mondta Szarka Tibor, a Szombathelyi AK-Sportiskola edzője, elnöke. – Ami Gergelyt illeti, a tavalyi olaszországi Eb-n csapatban elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél, a mostanin viszont komolyabb szerepet kap, nem véletlenül Márk a második számú játékos a csapatban. Egyéniben nagyon erős a mezőny, a 32 közé jutás már nagyon jó teljesítmény lenne Gergely és Poór számára is. Párosban viszont idehaza a Gergely–Poór duó a legjobb, ebben a számban Lengyelországban is eljuthatnak akár a legjobb nyolcig is. Vegyespárosban Gergely a Statisztika játékosával, Dohóczki Nórával, míg Poór Balázs a pécsi Nagy Judittal játszik – itt viszont nehéz lesz komoly eredményt elérni. De akárhogy is alakul majd a kontinensviadal, óriási eredmény, hogy a négytagú fiú serdülőcsapatból két játékos is Szombathelyt és vármegyénket képviseli.