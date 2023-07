A körmendi születésű középpályás, Szakály Attila először 2012 és 2015 között futballozott a Haladásban, majd 2015-től 2017-ig a ZTE-ben, 2017 és 2021 között Kaposváron szerepelt, legutóbb pedig – 2021 nyara óta – a Siófokot erősítette. Az elmúlt bajnokságban Szakály meghatározó játékosa volt az NB II.-es Balaton-parti alakulatnak, 35 bajnokin szerepelt, öt gólt szerzett és kiosztott 10 gólpasszt is. Az NB I.-ben 65 bajnokin két gól, az NB II.-ben 207 mérkőzésen 17 gól a mérlege. Szakály kontraktusa hó végén lejárt Siófokon – a középpályás néhány hete visszatért Vas vármegyébe. Két évre írt alá.

– Artner Tamásnál játszottam első NB I-es meccsemet. Miután az akadémiárol felkerültünk a felnőtt csapathoz, még nem volt az MLSZ fiatalszabálya, akkoriban sokkal nehezebb volt egy fiatalnak játszani – mondta Szakály Attila – Mivel a fejlődés szempontjából fontos ilyenkor a minél több meccs, ezért ha nehezen is, de eligazoltam a Haladástól. Fontos szempont volt, hogy olyan helyre kerüljek, ami közel van Szombathelyhez és több játéklehetőséget is kapok. Ezért igazoltam Zalaegerszegre, ahol Lendvai Miklós volt az edzőm – sokat tanultam a közelmúltban elhunyt trénertől. Majd jött Kaposvár, amely akkor az NB III.-ban szerepelt, de komoly célokat tűztek ki a vezetők. Először az NB II.-be, majd az NB I.-be jutottunk. Alapember, majd csapatkapitány voltam, szinte az összes meccset végigjátszottam az első osztályban is. Miután kiestünk az NB I.-ből, Siófokra igazoltam – korábbi kaposvári edzőm, Waltner Róbert hívott. Nekem is jól ment a játék és a csapat is jól szerepelt.

– Néhány éve már megkerestek a Haladástól, de akkor szerződést kötött a klubomhoz, a Kaposvárhoz – folytatta Szakály. – Már régóta haza akartam jönni, hiszen itt lakunk a feleségemmel, és itt van közel a családom. Gyakorlatilag végig ingáztam korábbi lakhelyeim és Szombathely között. Szóval miután a Hali ismét megkeresett nagy örömömre, és mivel lejárt a szerződésem Siófokon, nem is gondolkodtam – jöttem. Volt több ajánlatom, de egy percig sem hezitáltam. Sokminden változott azóta, sokkal profibbak a körülmények, mint amikor még a régi akadémián edzettünk és a régi stadionban futballoztunk. Természetesen folyamatosan végigkísértem a Hali szereplését. Új edző van, aki értelemszerűen másfajta játékot vár el, ennek begyakorlásához idő kell. Aleksandar Jovic a a támadás felépítésére, és a letámadásra épülő offenzív futball híve. Pozitívak a első benyomásaim, szerintem jó csapatunk lesz és szeretnénk sikeresen szerepelni. Sok a tehetséges fiatal a keretben, nekünk rutinosabb játékosoknak az a feladatunk, hogy segítsük őket. Közösen azon dolgozunk, hogy eredményeinkkel magunk mellé állítsuk a szurkolókat. A nagyobb célokat csak velük együtt tudjuk elérni. Ha lesz eredmény és jó foci, akkor újra jönnek majd a nézők is – nem csak Szombathelyről, hanem úgy, mint korábban, az egész vármegyéből. Az eddigi edzőmeccsek azt bizonyítják, jó úton haladunk. A Kranj ellen az edzéseken gyakoroltakat viszontláttuk a pályán, rengeteg támadást vezettünk, sok helyzetet kialakítottunk. 10-1-re nyerni nem mindennapi dolog, de helyén kell kezelni ezt is. Kemény munkát végeztünk az osztrák edzőtáborban, délelőtt és délután is edzettünk. Ami engem illet, tudok 6-os és 8-as pozícióban, de a középpálya bármely részén futballozni. Ott segítem a csapatot, ahol szükség van rám.

Kapcsolódó: